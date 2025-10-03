BAŠAR AL ASAD HITNO HOSPITALIZOVAN?! Pokušan atentat na bivšeg predsednika Sirije?

BIVŠI predsednik Sirije, Bašar al Asad, navodno je hitno hospitalizovan nakon izveštaja da je otrovan i izveštaja o pokušaju atentata na njega.

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi britanski Dejli mejl, pojavili su se izveštaji o pokušaju atentatana bivšeg sirijskog predsednika Bašara al-Asada u Moskvi. Asad je dobio politički azil u Rusiji nakon što je svrgnut pre deset meseci.

Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) tvrdi, pozivajući se na "privatni izvor", da je Asad pušten iz bolnice u predgrađu Moskve u ponedeljak.

Izvor tvrdi da je Asad "bio otrovan" i da je motiv atentata bio "da se kompromituje ruska vlada i optuži za saučesništvo" u njegovoj smrti. Prema izveštaju, Asadovo stanje je sada "stabilno".

Stroge mere bezbednosti u bolnici - posetio ga brat Maher

Navodi se da je samo njegov bratMaher Asad imao dozvolu da ga poseti u bolnici, uz veliku bezbednosnu operaciju.

Ruska vlada do sada nije komentarisala ove tvrdnje. Nepotvrđeni izveštaji ranije su sugerisali da je hospitalizovan u "kritičnom stanju nakon trovanja".

Prethodni izveštaj, dok je Asad bio u Rusiji manje od mesec dana, navodio je da se žalio obezbeđenju da se oseća loše i da ima probleme sa disanjem. Ova tvrdnja nije potvrđena.