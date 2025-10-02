PUTIN O RUSKOM NAORUŽANJU: Rusija razvila mnogo visokotehnološkog naoružanja, uključujući „orešnik“ (VIDEO)

RUSIJA bi mogla da razvije nove hipersonične sisteme naoružanja, rad na tome je u toku, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Razvili smo drugo hipersonično oružje – "kinžal" i oružje interkontinentalnog dometa – "avangard". Možda ćemo razviti i druge sisteme. Nismo ništa zaboravili od onoga što smo planirali. Rad je u toku. Biće rezultata, rekao je Putin na plenarnoj sednici Međunarodnog debatnog kluba „Valdaj“.

On je dodao da je Rusija razvila veliki broj visokotehnološkog oružja, uključujući sistem „orešnik“, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Razvili smo mnogo savremenih, visokotehnoloških sistema naoružanja. Uzmimo, na primer, "orešnik". Nedavno smo pokazali da takvo oružje nije strateško. Sada čujemo da neki stručnjaci u SAD kažu: "Ne, to je i dalje strateško oružje". To treba rešiti, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, Rusija ima više taktičkog naoružanja nego Sjedinjene Američke Države.

-Imamo ga više, to je istina, dodao je Putin.

O NUKLEARNOM ŠTITU

Rusija je uverena u svoj nuklearni štit, rekao je ruski predsednik.

-Sve u svemu, dobro nam ide. Uvereni smo u naš nuklearni štit i znamo šta da radimo sutra i prekosutra, komentarišući rešavanje rusko-američkog Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja i o tome šta će se desiti ako SAD odbiju da produže sporazum.

-Ako nije potrebno (produžavanje Sporazuma START), onda i nije potrebno, dodao je Putin.

Kako je naveo, nivo savremenosti ruskog nuklearnog oružja je viši nego u bilo kojoj drugoj zemlji sveta.

-Jednostavno smo naporno i dugo radili na tome, rekao je Putin.

On je napomenuo da je između Rusije i SAD uspostavljen „paritet“ u pogledu strateškog naoružanja.

-Amerikanci imaju više podmornica, ali je broj nuklearnih bojevih glava na ovim podmornicama otprilike isti. Oni imaju više nuklearnih podmornica, a mi imamo nešto manje strateških nuklearnih podmornica. Imamo više višenamenskih podmornica, ali i one igraju veoma važnu ulogu. Imamo Strateške raketne snage, kopnene strateške raketne snage, objasnio je šef države.

Putin je dodao i da Rusija nigde osim u Belorusiji ne raspoređuje taktičko nuklearno oružje, dok Sjedinjene Američke Države to rade po celom svetu, u celoj Evropi, Turskoj.

