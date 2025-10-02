Svet

PUTIN POHVALIO ORBANA: Ruski lider "potkačio" Ursulu fon der Lajen

02. 10. 2025.

ZNAČAJAN deo stanovništva Mađarske želi da ostane mađarski, zbog čega podržavaju aktuelnog premijera Viktora Orbana.

Ruski lider Vladimir Putin je to rekao na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ u Sočiju.

- Većina Mađara žele da ostanu Mađari, pa podržavaju Orbana. Ako ne žele da ostanu Mađari, onda neka podrže fon der Lajen. Ali onda će svi biti fon der Lajen - istakao je ruski predsednik.

Nekontrolisana migracija je jedan od razloga degradacije evropskih zemalja, smatra Putin.

