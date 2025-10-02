PUTIN POHVALIO ORBANA: Ruski lider "potkačio" Ursulu fon der Lajen
ZNAČAJAN deo stanovništva Mađarske želi da ostane mađarski, zbog čega podržavaju aktuelnog premijera Viktora Orbana.
Ruski lider Vladimir Putin je to rekao na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ u Sočiju.
- Većina Mađara žele da ostanu Mađari, pa podržavaju Orbana. Ako ne žele da ostanu Mađari, onda neka podrže fon der Lajen. Ali onda će svi biti fon der Lajen - istakao je ruski predsednik.
Nekontrolisana migracija je jedan od razloga degradacije evropskih zemalja, smatra Putin.
Preporučujemo
"NISU NAS USPELI POKORITI" Putin: Naš odgovor na militarizaciju Evrope biće ubedljiv
02. 10. 2025. u 19:01
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)