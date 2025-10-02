OVA NATO DRŽAVA UPRAVLJA VOJNIM KAMPOM: Veliki centar za obuku ukrajinskih vojnika otvoren u Poljskoj

CENTAR za obuku ukrajinskih vojnika, koji predvodi Norveška, otvoren je u jugoistočnoj Poljskoj.

Kamp Jomsborg, koji su izgradili inženjeri norveške brigade Nord u gradu Lipa, može da primi do 1.200 vojnika istovremeno, napisao je poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš na Iksu. Dodao je da će se baza fokusirati na "razvoj sposobnosti dronova".

Kosiniak-Kamiš je naglasio da će NATO takođe imati koristi od ukrajinskog borbenog iskustva.

-Ovo nije jednosmerna ulica. Važan element je to što ćemo se osloniti na ukrajinsko iskustvo. Odmah pored nas je pista za lansiranje dronova, rekao je.

Poljska je ključno logističko središte i centar za obuku za zapadnu vojnu pomoć Ukrajini od izbijanja sukoba sa Rusijom 2022. godine.

W Lipie otwarliśmy ośrodek szkolenia (Camp Jomsborg), utworzony w Polsce 🇵🇱we współpracy z Norwegią 🇳🇴

Bedzie to doskonałe miejsce do szkolenia naszego wojska, żołnierzy z Ukrainy oraz żołnierzy krajów skandynawskich. Będziemy tam również rozwijać nasze zdolności dronowe.… pic.twitter.com/yCSrzNnVCG — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 1, 2025

U međuvremenu, lideri EU su se saglasili da stvore "zid od dronova" duž istočnog krila bloka, nakon poljskih tvrdnji prošlog meseca da su ruske bespilotne letelice povredile njen vazdušni prostor.

Estonija je takođe tvrdila da su tri ruska borbena aviona ušla u njen vazdušni prostor u septembru. Moskva je odbacila obe optužbe kao neosnovane i optužila EU za ratno huškanje, navodi RT internešenel.

(rt.rs)

