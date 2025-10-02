"TO JE NAŠ RAT" Tusk: Ako Ukrajina izgubi, to je naš neuspeh

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas da za njegovu zemlju rat u Ukrajini „nije apstrakt“ i da se Poljska suočila sa višestrukim pokušajima ilegalnog prelaska poljske granice sa Belorusijom „svakog dana“, sa nekim napadima na njene vojnike, uključujući i žrtve.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

- To je naš rat, i ako Ukrajina izgubi, to znači naš neuspeh - naglasio je poljski premijer u obraćanju na panelu na Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

Tusk je rekao da su provokacije iz Rusije na Baltičkom moru skoro svakodnevne, dodajući da je Zapad umešan u „novu vrstu rata“ sa Rusijom.

- Dobio sam poruku iz Varšave, imamo još jedan incident sada blizu luke Ščećin... Imamo nove incidente u našem regionu, mislim na Baltičko more, svake nedelje, skoro svakog dana - rekao je Tusk.

On je u obraćanju upozorio "da Evropa više nije u predratnom periodu, već se suočava sa ratom".

(Tanjug)

