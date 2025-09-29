REGRUTUJU "BONDOVE" IZ RUSIJE: Odlazeći direktor MI6 poziva građane da im dostavljaju informacije

RADIĆETE sa organizacijom svetske klase. Učinićemo sve što je u našoj moći da vas zaštitimo. Mnogi od najboljih i najmotivisanijih agenata MI6 bili su volonteri. Naša vrata su vam uvek otvorena.

Ovo je poručio odlazeći direktor britanske obaveštajne službe MI6 Ričard Mur, pozivajući strane državljane, pretežno iz Rusije, da se priključe agenciji. Mur je u oproštajnom govoru koji je nedavno održao u Istanbulu objavio da je MI6 otvorila svoj portal na takozvanom dark vebu, internet mreži kojoj se može pristupiti uz pomoć posebnog softvera i koja važi za leglo kriminalnih aktivnosti, poput nabavke oružja i droge, kako bi "vrbovala" obaveštajce sa Istoka, ali i sa svih meridijana.

Mur je naglasio da zainteresovani mogu kontaktirati sa agentima MI6 putem portala pod nazivom "Tihi kurir". MI6 je, čak, na svom jutjub-nalogu objavio video sa smernicama kako korisnici mogu da pristupe njihovom portalu na "dark vebu".

- Naša virtuelna vrata koriste anonimnost "dark veba" tako da svako, bilo gde u svetu, može bezbedno da kontaktira sa MI6. Zato kontaktirajte sa nama putem "Tihog kurira" i izaberite drugačiju budućnost za sebe, za svoju porodicu i za svoju zemlju - istakao je Mur.

Bivši ambasador Velike Britanije u Turskoj je tokom govora koji se uglavnom fokusirao na kritikovanje ruskog predsednika Vladimira Putina zbog rata u Ukrajini, istakao i da poziv nije namenjen isključivo građanima iz RF, već i iz Irana, Kine, Severne Koreje, ali i svih drugih zemalja.

- Svako, bilo gde u svetu, ko ima pristup osetljivim informacijama koje se odnose na terorizam ili neprijateljske obaveštajne aktivnosti, može da koristi novi portal i da kontaktira sa MI6 - rekao je.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper je izjavila da se sa promenama u svetu pretnje sa kojima se zemlja suočava množe, te da stoga moraju osigurati da budu uvek ispred svojih protivnika.

- Naše obaveštajne agencije su u samom središtu ovog izazova, radeći iza kulisa kako bi zaštitile britanski narod. Sada pojačavamo njihove napore najsavremenijom tehnologijom kako bi MI6 mogao da regrutuje nove špijune za Veliku Britaniju u Rusiji i širom sveta - poručila je.

U saopštenju na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije korisnicima se poručuje da će morati da preduzmu značajne mere predostrožnosti kako bi bezbedno koristili novu platfomu.

- MI6 savetuje pojedincima koji pristupaju portalu da koriste pouzdane VPN mreže i uređaje koji nisu povezani sa njima samima, kako bi se ublažili rizici koji postoje u nekim zemljama - ističe se u saopštenju.

Ovo, međutim, nije presedan u obaveštajnom radu. Mur je još 2023. tokom posete Pragu javno pozvao državljane Rusije da špijuniraju za London. Iste godine, američka obaveštajna agencija CIA je pokrenula sličan metod gde je na društvenim mrežama objavljivala video-snimke putem kojih je "pecala" potencijalne ruske špijune.

MI6 novim pristupom pravi zaokret u operativnom radu, naročito ako se uzme u obzir da su agenti regrutovali buduće saradnike isključivo tokom sastanaka "licem u lice". Iako ovaj metod ostaje na snazi, MI6 se poput mnogih drugih poslova okreće novim tehnologijama, tražeći nekog novog Džejmsa Bonda, samo u kutku njegove dnevne sobe, bez skupocenog smokinga i velvet martinija.

Prva dama u istoriji MUR je na čelu britanske obaveštajne agencije MI6 bio pet godina. Njega će u oktobru naslediti Blejz Meterveli (47), koja će postati prva žena u istoriji koja će voditi britansku službu. Mur je svoju naslednicu opisao kao idealnu. Metervelijeva je godinama radila na čelu tehnološkog odeljenja agencije i veći deo karijere provela je u Evropi i na Bliskom istoku. Njeno kodno ime je bilo "Kju".