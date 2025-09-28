"U ZAMENU ĆE REĆI LEPE STVARI O MENI" Durov: Francuske službe tražile da cenzurišem sadržaj na Telegramu pred izbore u Moldaviji

SUOSNIVAČ Telegrama Pavel Durov izjavio je da su ga pre nekih godinu dana u Parizu preko posrednika kontaktirale francuske obaveštajne službe, tražeći da „pomogne moldavskoj vladi“ u cenzurisanju određenih Telegram kanala uoči predsedničkih izbora u Moldaviji.

Foto AP

- Nakon pregleda kanala koje su označile francuske (i moldavske) vlasti, identifikovali smo nekoliko koji su očigledno kršili naša pravila i uklonili ih. Potom me je posrednik obavestio da će, u zamenu za ovu saradnju, francuska obaveštajna služba ‘reći lepe stvari’ o meni sudiji koji je izdao nalog za moje hapšenje u avgustu prošle godine - naveo je Durov.

To je, kako je ukazao, bilo neprihvatljivo na više nivoa.

- Ako je agencija zaista kontaktirala sudiju — to je predstavljalo pokušaj mešanja u sudski proces. Ako nije, već je samo tvrdila da jeste, onda je moju pravnu situaciju u Francuskoj koristila za uticaj na politička dešavanja u Istočnoj Evropi — obrazac koji smo primetili i u Rumuniji - ukazao je Durov.

Ubrzo nakon toga, rekao je Durov, Telegram tim je dobio drugu listu takozvanih „problematičnih“ moldavskih kanala.

- Za razliku od prve, skoro svi ovi kanali bili su legitimni i u potpunosti u skladu sa našim pravilima. Jedina zajednička stvar bila je to što su iznosili političke stavove koji se nisu dopadali francuskim i moldavskim vlastima - ukazao je Durov.

Kako je istakao, Telegram je odbio da na zahtev Pariza cenzuriše kanale, kao i da uklanja sadržaj iz političkih razloga.

- Telegram ostaje privržen slobodi govora i neće uklanjati sadržaj iz političkih razloga. Nastaviću da otkrivam svaki pokušaj vršenja pritiska na Telegram da cenzuriše našu platformu. Budite u toku - poručio je Durov.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta