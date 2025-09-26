POSLE NEUSPEHA ODLAGANJA SANKCIJA: Iran žestoko zapretio ovim državama

IRAN je danas saopštio da tri evropske sile i Sjedinjene Američke Države snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice" neuspeha da se odloži ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija protiv Teherana.

tanjug

"Ignorišući činjenice, šireći lažne tvrdnje, pogrešno predstavljajući miroljubivi program Irana i blokirajući diplomatiju, oni su svesno i namerno utrli put ka opasnoj eskalaciji", rekao je Arakči na zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenosi Rojters.

Ruski i kineski pokušaj da odlože ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija Iranu nije uspeo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji ima 15 članica, pošto je njihov nacrt rezolucije dobio podršku samo četiri zemlje, čime su otvorena vrata za ponovno uvođenje sankcija.

Devet zemalja je glasalo protiv, dok su dve bile uzdržane. Sve sankcije UN-a Iranu trebalo bi da budu ponovo uvedene u nedelju, nakon što su evropske sile, poznate kao E3, pokrenule 30-dnevni proces optužujući Teheran za kršenje sporazuma iz 2015. godine, koji je imao za cilj da spreči razvoj nuklearnog oružja. Iran negira da pokušava da razvije nuklearno oružje.