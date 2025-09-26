PANIKA ŠIROM EVROPE: I iznad Nemačke nepoznati dronovi, istraga u toku
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova nemačke pokrajine Šlezvig-Holštajn saopštilo je u petak da je tokom noći uočilo dronove i da se istražuje njihova moguća špijunaža i sabotaža.
- Delimično zbog nedavnih incidenata u Danskoj i drugim evropskim zemljama, Šlezvig-Holštajn je u bliskoj i kontinuiranoj saradnji sa saveznom vladom i nemačkim oružanim snagama - rekla je ministarka unutrašnjih poslova Šlezvig-Holštajna, Sabine Zeterlin-Vak, u saopštenju, prema Rojtersu.
U poslednjih nekoliko nedelja, ruski dronovi su viđeni iznad Poljske, gde je više od 20 borbenih dronova prešlo granicu 9. i 10. septembra 2025. godine, što je dovelo do podizanja aviona NATO-a, a nekoliko njih je oboreno.
U Estoniji su 19. septembra tri ruska borbena aviona MiG-31 ilegalno ušla u vazdušni prostor na 12 minuta, što je izazvalo hitnu intervenciju snaga NATO-a. Estonski ministar spoljnih poslova nazvao je incident "neprihvatljivo drskim", a Rusija je negirala bilo kakvu nameru.
U Danskoj su neidentifikovani dronovi viđeni iznad aerodroma u Kopenhagenu i Olborgu 22. i 25. septembra, što je izazvalo privremena zatvaranja i kašnjenja letova. Danska premijerka Mete Frederiksen opisala je incidente kao "najozbiljniji napad na kritičnu infrastrukturu" i povezala ih sa ruskim aktivnostima u regionu. Iako danske vlasti nisu pronašle dokaze o umešanosti Rusije, nazvale su dronove delom "profesionalnog glumca" i upozorile na visok rizik od ruske sabotaže.
Incidenti u Danskoj, Poljskoj i Estoniji deo su šireg niza kršenja vazdušnog prostora u Evropi, uključujući Rumuniju, što je dovelo do višestrukih poziva NATO-a za konsultacije po Članu 4 o bezbednosti. Rusija je odbacila sve navode o namernim incidentima kao "neosnovane", ali evropski lideri ih vide kao provokacije koje testiraju granice alijanse.
NATO je pojačao vazdušne patrole na svom istočnom krilu, uključujući doprinose Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kako bi sprečio dalju eskalaciju.
