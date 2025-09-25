BIVŠI VISOKI FUNKCIONER NAĐEN MRTAV U MOSKVI: Treća smrt u poslednjih nedelju dana

U MOSKVI je danas pronađeno telo muškarca za koga se pretpostavlja da je identifikovan kao Aleksandar Fedotov, bivši predsednik Komiteta za razvoj transportne infrastrukture, potvrdilo je više izvora za sajt Fontanka.

Foto: Iks

Telo je pronađeno ispod prozora hotela u Šeremetjevu, gde je Fedotov verovatno boravio u sobi na jednom od viših spratova, a prema izvorima, smrt je nastupila dan ranije.

Aleksandar Fedotov je diplomirao na Vojno-transportnom univerzitetu Ruskih železničkih trupa i penzionisao se u činu kapetana.

- Radio je u Direkciji za transportnu izgradnju i u Sevzapupravtodoru, 2022. godine imenovan je za zamenika šefa Komiteta za transportnu infrastrukturu (KRTI ), a ubrzo je postao predsednik tog tela.

Alexander Tyunin, boss of a major chemical composites plant linked to the armed forces, was found near his car in Moscow, A suicide note was found near his body claiming he had been suffering from depression. pic.twitter.com/fakgkc4sFI — Vijesti (@Vijesti11111) September 19, 2025

U vreme kada je Fedotov bio na funkciji, komitet, koji je ranije bio pod nadzorom viceguvernera Nikolaja Linčenka, više nije bio odgovoran za izgradnju metroa u Sankt Peterburgu, što je prešlo u nadležnost Odbora za građevinarstvo.

U aprilu 2024. godine, Fedotov je na svoj zahtev napustio mesto šefa Komiteta za industrijski razvoj i infrastrukturu.

Podsetimo, viši zvaničnik Boris Avakjan, koji je u utorak pobegao sa suda u Sankt Peterburgu, pronađen je juče mrtav u zgradi konzulata Jermenije.

- Prema preliminarnim podacima, Avakjan je izvršio samoubistvo u zgradi konzulata - rekao je sagovornik agencije.

Pre samo pet dana, tačnije 20. septembra, na periferiji Moskve pronađeno je telo Aleksandra Tjunina (50), generalnog direktora kompanije NPK Himprominžiniring, koja je bila filijala državnog nuklearnog giganta Rosatom.