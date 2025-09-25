BIVŠI VISOKI FUNKCIONER NAĐEN MRTAV U MOSKVI: Treća smrt u poslednjih nedelju dana
U MOSKVI je danas pronađeno telo muškarca za koga se pretpostavlja da je identifikovan kao Aleksandar Fedotov, bivši predsednik Komiteta za razvoj transportne infrastrukture, potvrdilo je više izvora za sajt Fontanka.
Telo je pronađeno ispod prozora hotela u Šeremetjevu, gde je Fedotov verovatno boravio u sobi na jednom od viših spratova, a prema izvorima, smrt je nastupila dan ranije.
Aleksandar Fedotov je diplomirao na Vojno-transportnom univerzitetu Ruskih železničkih trupa i penzionisao se u činu kapetana.
- Radio je u Direkciji za transportnu izgradnju i u Sevzapupravtodoru, 2022. godine imenovan je za zamenika šefa Komiteta za transportnu infrastrukturu (KRTI ), a ubrzo je postao predsednik tog tela.
U vreme kada je Fedotov bio na funkciji, komitet, koji je ranije bio pod nadzorom viceguvernera Nikolaja Linčenka, više nije bio odgovoran za izgradnju metroa u Sankt Peterburgu, što je prešlo u nadležnost Odbora za građevinarstvo.
U aprilu 2024. godine, Fedotov je na svoj zahtev napustio mesto šefa Komiteta za industrijski razvoj i infrastrukturu.
Podsetimo, viši zvaničnik Boris Avakjan, koji je u utorak pobegao sa suda u Sankt Peterburgu, pronađen je juče mrtav u zgradi konzulata Jermenije.
- Prema preliminarnim podacima, Avakjan je izvršio samoubistvo u zgradi konzulata - rekao je sagovornik agencije.
Pre samo pet dana, tačnije 20. septembra, na periferiji Moskve pronađeno je telo Aleksandra Tjunina (50), generalnog direktora kompanije NPK Himprominžiniring, koja je bila filijala državnog nuklearnog giganta Rosatom.
Preporučujemo
HITNO EVAKUISAN ERMITAŽ: Čuveni muzej meta anonimne pretnje
25. 09. 2025. u 19:14
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
25. 09. 2025. u 16:04
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)