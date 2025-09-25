IZA REŠETAKA I BIVŠI MINISTRI: Osuđeni i drugi akteri u aferi "Gadafi"
U aferi "Gadafi" uz bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija, osuđeni su i njegovi bliski saradnici.
Nekadašnji generalni sekretar Jelisejske palate i ministar Klod Gean osuđen je na šest godina zatvora i 250.000 evra kazne, ali će sud prilikom odsluženja zatvorske kazne uzeti u obzir njegovo zdravstveno stanje.
Takođe bivši ministar Bris Ortefe dobio je dve godine iza rešetaka i 50.000 evra globe.
Posrednik između Sarkozijevih predstavnika i bivšeg libijskog režima Aleksandar Džuri kažnjen je sa šest godina zatvora i tri miliona evra.
Švajcarski bankar Vahib Naser osuđen je na dve godine i dva miliona evra.
Biznismen Kaled Bugsan će morati tri godine u zatvor i da plati četiri miliona.
Bivši direktor kabineta libijskog vođe Bešir Saleh je u odsustvo kažnjen sa pet godina zatvora i četiri miliona evra.
Malezijski advokat Sivadžoti Radžendram je osuđen na godinu i po zatvora i sto hiljada evra.
S druge strane, oslobođen je bivši mininstar i sadašnji poslanik Erik Vert, koji je bio i Sarkozijev finansijski šef kampanje. Optužbe su povučene i protiv Ahmeda Salema Bugsana i Eduara Ulme.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)