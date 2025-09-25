Svet

IZA REŠETAKA I BIVŠI MINISTRI: Osuđeni i drugi akteri u aferi "Gadafi"

U aferi "Gadafi" uz bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija, osuđeni su i njegovi bliski saradnici.

Nekadašnji generalni sekretar Jelisejske palate i ministar Klod Gean osuđen je na šest godina zatvora i 250.000 evra kazne, ali će sud prilikom odsluženja zatvorske kazne uzeti u obzir njegovo zdravstveno stanje.

Takođe bivši ministar Bris Ortefe dobio je dve godine iza rešetaka i 50.000 evra globe.

Posrednik između Sarkozijevih predstavnika i bivšeg libijskog režima Aleksandar Džuri kažnjen je sa šest godina zatvora i tri miliona evra.

Švajcarski bankar Vahib Naser osuđen je na dve godine i dva miliona evra.

Biznismen Kaled Bugsan će morati tri godine u zatvor i da plati četiri miliona.

Bivši direktor kabineta libijskog vođe Bešir Saleh je u odsustvo kažnjen sa pet godina zatvora i četiri miliona evra.

Malezijski advokat Sivadžoti Radžendram je osuđen na godinu i po zatvora i sto hiljada evra.

S druge strane, oslobođen je bivši mininstar i sadašnji poslanik Erik Vert, koji je bio i Sarkozijev finansijski šef kampanje. Optužbe su povučene i protiv Ahmeda Salema Bugsana i Eduara Ulme.

