"SPREMAN SAM DA PODNESEM OSTAVKU NAKON RATA" Zelenski: Putin je dobio ono što je želeo
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da će biti spreman da podnese ostavku nakon završetka rata, ali da Ukrajina nastavlja da odgovara na ruske napade, objavio je Aksios.
Zelenski je u intervjuu za Aksios, koji je dao na Menhetnu neposredno pre nego što je napustio Generalnu skupštinu UN i krenuo nazad za Kijev, rekao da ima eksplicitnu podršku američkog predsednika Donalda Trampa za upotrebu ciljanih napada na ruske energetske objekte i fabrike oružja, ukoliko Ukrajina dobije dodatno dugometno oružje.
On je naglasio da Ukrajina neće bombardovati civile, ali da zvaničnici Kremlja "moraju da znaju gde su skloništa od bombi" u slučaju nastavka rata.
Zelenski je, takođe, kritikovao prošlomesečni samit Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, navodeći da je ruski predsednik "dobio ono što je želeo", dok Ukrajina i dalje traži nove sisteme naoružanja koji bi mogli da ubrzaju kraj sukoba.
Predsednik Ukrajine je dodao da je tokom sastanka sa Trampom u utorak u Njujorku naglasio potrebu za posebnim sistemom naoružanja, koji će, kako je rekao, služiti pre svega kao pritisak na Putina da sedne za pregovarački sto.
Zelenski je rekao da će imenovati sistem kada se "kamere isključe", dodajući da mu je Tramp rekao: "Radićemo na tome".
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
DRAMATIČAN GOVOR ZELENSKOG NA GS UN U NjUJORKU: Zaustavite Putina sada ili patite i platite
24. 09. 2025. u 16:44
NAPADNUTA KLjUČNA RUSKA BAZA NA CRNOM MORU: Ima mrtvih i ranjenih, šire se snimci (VUDEO)
24. 09. 2025. u 15:35
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)