"SPREMAN SAM DA PODNESEM OSTAVKU NAKON RATA" Zelenski: Putin je dobio ono što je želeo

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da će biti spreman da podnese ostavku nakon završetka rata, ali da Ukrajina nastavlja da odgovara na ruske napade, objavio je Aksios.

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

Zelenski je u intervjuu za Aksios, koji je dao na Menhetnu neposredno pre nego što je napustio Generalnu skupštinu UN i krenuo nazad za Kijev, rekao da ima eksplicitnu podršku američkog predsednika Donalda Trampa za upotrebu ciljanih napada na ruske energetske objekte i fabrike oružja, ukoliko Ukrajina dobije dodatno dugometno oružje.

On je naglasio da Ukrajina neće bombardovati civile, ali da zvaničnici Kremlja "moraju da znaju gde su skloništa od bombi" u slučaju nastavka rata.

Zelenski je, takođe, kritikovao prošlomesečni samit Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, navodeći da je ruski predsednik "dobio ono što je želeo", dok Ukrajina i dalje traži nove sisteme naoružanja koji bi mogli da ubrzaju kraj sukoba.

Predsednik Ukrajine je dodao da je tokom sastanka sa Trampom u utorak u Njujorku naglasio potrebu za posebnim sistemom naoružanja, koji će, kako je rekao, služiti pre svega kao pritisak na Putina da sedne za pregovarački sto.

Zelenski je rekao da će imenovati sistem kada se "kamere isključe", dodajući da mu je Tramp rekao: "Radićemo na tome".

