Svet

PANIKA U DANSKOJ: Dronovi iznad aerodroma - zatvoren vazdušni prostor

В. Н.

25. 09. 2025. u 10:12

DANSKA policija je danas saopštila da se neidentifikovani dronovi koji su primećeni u Severnom Jitlandu, više ne nalaze iznad vazdušnog prostora aerodroma Alborg, prenosi Rojters.

ПАНИКА У ДАНСКОЈ: Дронови изнад аеродрома - затворен ваздушни простор

Foto: AP

Ranije je saopšteno da je vazdušni prostor iznad međunarodnog aerodroma u Alborgu zatvoren zbog prisustva dronova

Tri druga manja aerodroma u južnom regionu zemlje - Esbjerg, Sonderborg i Skridstrup - takođe su prijavila aktivnost dronova, ali nisu zatvoreni.

- Aktivnosti dronova ometaju normalan rad aerodroma. Vazdušni prostor je zatvoren zbog aktivnosti dronova, a svi letovi su i dalje obustavljeni. Aerodrom trenutno ne funkcioniše dok traju bezbednosne provere i istraga - naveo je šef regionalne policije Jesper Bojgard, prenosi danski javni servis DR.

Prema njegovim rečima, policija i nadležne vlasti trenutno istražuju incident i preduzimaju neophodne korake kako bi se osigurala bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Bojgard je naglasio da vlasti rade zajedno kako bi situaciju stavile pod kontrolu i što pre ponovo otvorile vazdušni prostor. 

U međuvremenu, aerodrom u Kopenhagenu ponovo je otvoren nakon što je u prethodnim satima bio pogođen sličnim problemom izazvanim dronovima. 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!