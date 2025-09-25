PANIKA U DANSKOJ: Dronovi iznad aerodroma - zatvoren vazdušni prostor

DANSKA policija je danas saopštila da se neidentifikovani dronovi koji su primećeni u Severnom Jitlandu, više ne nalaze iznad vazdušnog prostora aerodroma Alborg, prenosi Rojters.

Foto: AP

Ranije je saopšteno da je vazdušni prostor iznad međunarodnog aerodroma u Alborgu zatvoren zbog prisustva dronova

Tri druga manja aerodroma u južnom regionu zemlje - Esbjerg, Sonderborg i Skridstrup - takođe su prijavila aktivnost dronova, ali nisu zatvoreni.

- Aktivnosti dronova ometaju normalan rad aerodroma. Vazdušni prostor je zatvoren zbog aktivnosti dronova, a svi letovi su i dalje obustavljeni. Aerodrom trenutno ne funkcioniše dok traju bezbednosne provere i istraga - naveo je šef regionalne policije Jesper Bojgard, prenosi danski javni servis DR.

Prema njegovim rečima, policija i nadležne vlasti trenutno istražuju incident i preduzimaju neophodne korake kako bi se osigurala bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Bojgard je naglasio da vlasti rade zajedno kako bi situaciju stavile pod kontrolu i što pre ponovo otvorile vazdušni prostor.

U međuvremenu, aerodrom u Kopenhagenu ponovo je otvoren nakon što je u prethodnim satima bio pogođen sličnim problemom izazvanim dronovima.

(Tanjug)