ŠTA JE TO STAVIO U USTA: Snimak uhvatio poljskog predsednika u "nezgodnoj" situaciji (VIDEO)
PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki, koji je boravio u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, snimljne je u “neobičnoj situaciji”, koja je obeležila njegovu posetu Americi.
Naime, snimak iz sale Generalne skupštine UN-a je prikazao Navrockog kako od svog pomoćnika, naizgled tajno, dobija mali paket.
Potom se okreće, očigledno osmatrajući da li ga neko posmatra i na kraju stavlja nešto u usta.
Poljski mediji pišu da je u pitanju "snus", odnosno nikotinska kesica koja je svojevrsna "alternativa" za cigarete.
Inače, slična situacija desila se tokom jedne debate povodom predsedničkih izbora u Poljskoj, koji su održani ranije ove godine.
Tada je Navrocki jednom rukom pokrio svoje lice, a drugom stavio neidentifikovani objekat u usta, a za kojeg se smatra da je u pitanju snus.
Politički protivnici poljskog predsednika su ga kritikovali zbog navodnog korišćenja snusa u sali Generalne skupštine UN-a.
- Svako ko je zavisnik od nikotina, odnosno duvana može da izdrži barem nekoliko sati, a Navrocki ne može ni sat vremena bez ove supstance - napisao je Roman Giertych na X-u.
(Klix.ba)
