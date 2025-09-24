ŠTA JE TO STAVIO U USTA: Snimak uhvatio poljskog predsednika u "nezgodnoj" situaciji (VIDEO)

PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki, koji je boravio u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, snimljne je u “neobičnoj situaciji”, koja je obeležila njegovu posetu Americi.

Naime, snimak iz sale Generalne skupštine UN-a je prikazao Navrockog kako od svog pomoćnika, naizgled tajno, dobija mali paket.

Potom se okreće, očigledno osmatrajući da li ga neko posmatra i na kraju stavlja nešto u usta.

Poljski mediji pišu da je u pitanju "snus", odnosno nikotinska kesica koja je svojevrsna "alternativa" za cigarete.

SNUS-GATE W ONZ‼️



🇵🇱Dwie twarze polskiej polityki zagranicznej:

🔴 Radosław Sikorski – poważne wystąpienie o rosyjskiej agresji, słuchane z uwagą przez całą salę. Polska jako partner strategiczny i obrońca prawa międzynarodowego.

🔴 Nawrocki – w tym samym czasie… zażywa snus.… pic.twitter.com/2Veity7Wu8 — air_kadiush #FBPE (@air_kadiush) September 23, 2025

Inače, slična situacija desila se tokom jedne debate povodom predsedničkih izbora u Poljskoj, koji su održani ranije ove godine.

Tada je Navrocki jednom rukom pokrio svoje lice, a drugom stavio neidentifikovani objekat u usta, a za kojeg se smatra da je u pitanju snus.

Politički protivnici poljskog predsednika su ga kritikovali zbog navodnog korišćenja snusa u sali Generalne skupštine UN-a.

- Svako ko je zavisnik od nikotina, odnosno duvana može da izdrži barem nekoliko sati, a Navrocki ne može ni sat vremena bez ove supstance - napisao je Roman Giertych na X-u.

