"UOPŠTE ME TO NE BRINE" Rubio: Priznanje palestinske države u UN nema veliki značaj
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da priznanje palestinske države od strane više zemalja, uključujući ključne američke saveznike Francusku, Veliku Britaniju i Kanadu, nema veliki značaj.
- Nijedan od saveznika koji su priznali palestinsku državu na konferenciji UN o rešenju o dve države zaista neće igrati veliku ulogu u okončanju ovog sukoba u Gazi. To je zapravo njihova reakcija na sopstvenu domaću politiku, znate, demonstrante na njihovim ulicama i slične stvari - rekao je Rubio za NBC News dan nakon konferencije na visokom nivou, koju su bojkotovali SAD i Izrael.
On je dodao da nije zabrinut zbog izolacije SAD po tom pitanju.
- Ne, uopšte me to ne brine. Istina je da će svako buduće rešenje ovog pitanja sa Izraelom morati da se postigne pregovorima, to neće zavisiti od Francuske, Velike Britanije ili bilo koje druge zemlje - dodao je on.
(Tanjug)
