Svet

"UOPŠTE ME TO NE BRINE" Rubio: Priznanje palestinske države u UN nema veliki značaj

В. Н.

23. 09. 2025. u 15:27

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da priznanje palestinske države od strane više zemalja, uključujući ključne američke saveznike Francusku, Veliku Britaniju i Kanadu, nema veliki značaj.

УОПШТЕ МЕ ТО НЕ БРИНЕ Рубио: Признање палестинске државе у УН нема велики значај

Foto: AP

- Nijedan od saveznika koji su priznali palestinsku državu na konferenciji UN o rešenju o dve države zaista neće igrati veliku ulogu u okončanju ovog sukoba u Gazi. To je zapravo njihova reakcija na sopstvenu domaću politiku, znate, demonstrante na njihovim ulicama i slične stvari - rekao je Rubio za NBC News dan nakon konferencije na visokom nivou, koju su bojkotovali SAD i Izrael.

On je dodao da nije zabrinut zbog izolacije SAD po tom pitanju.

- Ne, uopšte me to ne brine. Istina je da će svako buduće rešenje ovog pitanja sa Izraelom morati da se postigne pregovorima, to neće zavisiti od Francuske, Velike Britanije ili bilo koje druge zemlje - dodao je on.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 17

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 1

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao lošom investicijom

IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao "lošom investicijom"