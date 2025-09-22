TRAMP ZVANIČNO PROGLAŠAVA ANTIFU TERORISTIMA Bela kuća: "Potpisuje naredbu već danas"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, potpisaće izvršnu naredbu kojom će Antifa biti proglašena za domaću terorističku organizaciju, saopštila je u ponedeljak Bela kuća.
- Antifa će biti označena kao domaća teroristička organizacija. Predsednik namerava da veoma brzo potpiše tu izvršnu naredbu, čim bude sastavljena, možda već danas, kasnije popodne - izjavila je portparolka Bele kuće, Karolin Levit, novinarima.
- Ovo je nešto što je predsednik obećao tokom kampanje, jer smo svedoci porasta nasilja koje širom zemlje izazivaju radikalni pripadnici Antife - dodala je ona.
(AA)
