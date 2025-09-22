ZEMLJOTRES NA SVETOJ GORI: Snažan potres pogodio Grčku kod Hilandara

POLUOSTRVO Atos u Grčkoj rano jutros su pogodila četiri zemljotresa, od kojih je najjači bio 5.0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara, na oko 10 kilometara južno od manastira Hilandar.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema izjavama očevidaca sa veb-sajta EMSC, zemljotres se snažno osetio i u Nea Rodi, na ostrvu Amuljani i u Sartiju.