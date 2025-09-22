Svet

ZEMLJOTRES NA SVETOJ GORI: Snažan potres pogodio Grčku kod Hilandara

В.Н.

22. 09. 2025. u 09:00

POLUOSTRVO Atos u Grčkoj rano jutros su pogodila četiri zemljotresa, od kojih je najjači bio 5.0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ЗЕМЉОТРЕС НА СВЕТОЈ ГОРИ: Снажан потрес погодио Грчку код Хиландара

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara, na oko 10 kilometara južno od manastira Hilandar.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema izjavama očevidaca sa veb-sajta EMSC, zemljotres se snažno osetio i u Nea Rodi, na ostrvu Amuljani i u Sartiju.

