STIŽE KATASTROFA: Ovaj aerodrom obustavlja sve letove, vetar će dostizati uraganske brzine (FOTO/VIDEO)
MEĐUNARODNI aerodrom u Hongkongu obustaviće sve letove za putnike na 36 sati počevši od utorka uveče dok se ovaj grad priprema za jedan od najjačih tajfuna u poslednjim godinama.
Aerodrom u Hongkongu biće zatvoren od 20 časova 23. septembra (12.00 GMT) do 8.00 časova 25. septembra po lokalnom vremenu, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.
Portparol Hongkonške aerodromske vlasti rekao je da se pomno prate događanja u vezi sa super tajfunom Ragasa i da su počele pripreme za suočavanje sa olujom.
Očekuje se da će se vremenski uslovi naglo pogoršati u utorak, a vetrovi olujne snage zahvatiće gustu urbanu sredinu u sredu, dok se na moru i na višim predelima očekuju uraganski vetrovi.
(Tanjug)
