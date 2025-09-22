STIŽE KATASTROFA: Ovaj aerodrom obustavlja sve letove, vetar će dostizati uraganske brzine (FOTO/VIDEO)

MEĐUNARODNI aerodrom u Hongkongu obustaviće sve letove za putnike na 36 sati počevši od utorka uveče dok se ovaj grad priprema za jedan od najjačih tajfuna u poslednjim godinama.

Foto: Printskrin Iks/@ferozwala

Aerodrom u Hongkongu biće zatvoren od 20 časova 23. septembra (12.00 GMT) do 8.00 časova 25. septembra po lokalnom vremenu, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

A Super Typhoon is coming to Hong Kong (the red dot)… 😣 pic.twitter.com/BDMMsVuXfV — Arisa (@ayy_risa) September 22, 2025

Portparol Hongkonške aerodromske vlasti rekao je da se pomno prate događanja u vezi sa super tajfunom Ragasa i da su počele pripreme za suočavanje sa olujom.

Očekuje se da će se vremenski uslovi naglo pogoršati u utorak, a vetrovi olujne snage zahvatiće gustu urbanu sredinu u sredu, dok se na moru i na višim predelima očekuju uraganski vetrovi.

(Tanjug)