PREOKRET: Tramp "zauzeo mesto suvozača
AMERIČKI predsednik Donald Tramp se uglavnom povukao iz aktivne diplomatije i "zauzeo mesto suvozača", uključujući i kada je reč o sukobu između Rusije i Ukrajine, javlja Rojters, pozivajući se na izvore.
- Tramp se seli na suvozačko mesto... Nakon višemesečnog nuđenja ideja za rešavanje... sukoba širom sveta, Tramp se uglavnom povukao iz diplomatije poslednjih nedelja - navodi se u tekstu.
Napominje se da se Tramp fokusirao na domaća pitanja, uključujući borbu protiv kriminala i reviziju programa za imigrantske vize.
Agencija je takođe napisala da je Evropa umorna od nedoslednosti američkog lidera u vezi sa Rusijom. Gardijan je primetio da je Vladimir Zelenski optužio Trampa da mu gubi vreme.
