ROJTERS: Evropa je umorna od Trampove nedoslednosti po pitanju Rusije
EVROPA je umorna od nedoslednosti američkog predsednika Donalda Trampa u odnosima sa Rusijom, javlja Rojters, pozivajući se na izvore.
- Nekoliko evropskih diplomata u Vašingtonu privatno je izrazilo nezadovoljstvo Trampovom promenom stava prema Rusiji - navodi se u tekstu.
Napominje se da dalje jačanje Trampovog stava prema Moskvi „možda nije kredibilno“.
List „Figaro“ je pisao da se američki lider distancira od NATO- a postavljanjem uslova za sankcije protiv Rusije.
Preporučujemo
ZELENSKI IMA NOVI PLAN: Ako Putin odbije da se sastane pozvaću Trampa da učini jednu stvar
20. 09. 2025. u 14:44
TRAMP POTPISAO: Americi stižu nove promene
20. 09. 2025. u 11:55
TRAMP NAJAVIO UDARNU VEST: Sprema se preuzimanje vojne baze iz zemlje iz koje su se povukli
20. 09. 2025. u 08:27
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)