ROJTERS: Evropa je umorna od Trampove nedoslednosti po pitanju Rusije

20. 09. 2025. u 17:36

EVROPA je umorna od nedoslednosti američkog predsednika Donalda Trampa u odnosima sa Rusijom, javlja Rojters, pozivajući se na izvore.

РОЈТЕРС: Европа је уморна од Трампове недоследности по питању Русије

- Nekoliko evropskih diplomata u Vašingtonu privatno je izrazilo nezadovoljstvo Trampovom promenom stava prema Rusiji - navodi se u tekstu.

Napominje se da dalje jačanje Trampovog stava prema Moskvi „možda nije kredibilno“.

List „Figaro“ je pisao da se američki lider distancira od NATO- a postavljanjem uslova za sankcije protiv Rusije.

