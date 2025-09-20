Svet

RUSIJA LANSIRALA PREKO 500 DRONOVA I 40 RAKETA NA UKRAJINU: Zelenski se hitno oglasio nakon brutalnog napada

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 09. 2025. u 10:19

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je tokom noći, Rusija izvela veliki napad na Ukrajinu, lansirajući oko 580 dronova i 40 raketa, u kojem su poginule tri osobe.

Foto: EPA/JUSTIN LANE/Shutterstock/Novosti ilustracija

Prema informacijama koje je Zelenski podelio putem aplikacije Telegram, Rusija je napala ukrajinsku infrastrukturu, civilne proizvodne kompanije i stambena područja u različitim regijama Ukrajine, preneo je Rojters.

"Celokupna noć bila je pod napadima Rusije. Svaki takav udar nije vojna nužnost, već namerna strategija Rusije da teroriše civile i uništi našu infrastrukturu", rekao je Zelenski.

Jedan od najtežih napada dogodio se u centralnom ukrajinskom gradu Dnjepru, gde je raketa sa kasetnom municijom pogodila stambenu zgradu. 

U tom napadu, jedna osoba je poginula, a najmanje 26 ljudi je povređeno, prema izjavama regionalnih zvaničnika. 

Pored toga, dve osobe su poginule u napadima u Černigovskoj oblasti na severu i Hmeljnickoj oblasti na zapadu Ukrajine.

Zelenski je ponovio svoj apel zapadnim saveznicima Ukrajine, pozivajući ih na slanje većih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i uvođenje snažnijih sankcija Rusiji.

"Ukrajina je dokazala da može da se brani i štiti Evropu, ali da bismo imali pouzdan štit, moramo da delujemo zajedno", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Rusija je lansirala oko 580 bespilotnih letelica i 40 raketa, ciljajući ukrajinsku infrastrukturu, civilna proizvodna preduzeća i
stambena područja u različitim regionima širom zemlje.
 

(Tanjug)

