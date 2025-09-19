Operacija „Istočna straža“ koju je pokrenuo NATO započeće na jugoistočnom krilu Alijanse, u Rumuniji i Poljskoj, a onda će se proširiti na baltičke zemlje, Finsku i Norvešku, saopštio je finski predsednik Aleksandar Stub.

Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, u početnoj fazi ova mera će služiti za jačanje protivvazdušne odbrane Poljske, a kasnije i celokupne istočne granice Finske i Norveške.



Operacija „Istočna straža“

Predsednik Poljske Karol Navrocki odobrio je prisustvo NATO trupa na teritoriji Poljske, nakon što je Severnoatlanska alijansa pokrenula operaciju „Istočna straža“ usmerenu na jačanje odbrane istočnog krila NATO-a. Odluka je doneta kao odgovor na incident sa dronovima na nebu iznad Poljske u noći 10. septembra.

Poljske vlasti su 13. septembra potvrdile početak ove operacije, a sledećeg dana je Navrocki potpisao rezoluciju kojom se dozvoljava boravak stranih trupa u zemlji u vezi sa operacijom.

Prema mišljenju stručnjaka, operacija NATO-a u ovoj fazi više ima demonstrativni karakter, ali, kako god se gledalo, izaziva napetost na granicama Rusije.

Ranije su ruske vlasti više puta ukazivale na nedostatak dokaza kod poljskih vlasti i drugih predstavnika rukovodstva zemalja NATO-a, koji Rusiju optužuju za napad na Poljsku pomoću dronova.

Ruski eksperti ističu da taj incident Poljska i evropske zemlje koriste kao izgovor za prebacivanje snaga i sredstava na granice Istočne Evrope. Ruski napadi 10. septembra bili usmereni na vojno-industrijske objekte u Ukrajini, a ne na Poljsku i sa maksimalnim dometom dronova od 700 kilometara oni nisu mogli da stignu do poljske teritorije.

(Sputnjik)