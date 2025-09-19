"TO NIJE SLUČAJNOST": Hitno se oglasio Zelenski o ruskom narušavanju vazdušnog prostora NATO-a

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da povreda vazdušnog prostora članice NATO-a Estonije od ruskih borbenih aviona nije slučajnost, već element sistemske ruske kampanje protiv Evrope i protiv NATO-a.

Foto: Profimedia/Ilustracija

"Ruski borbeni avioni su ponovo narušili vazdušni prostor NATO-a - ovog puta u Estoniji. To je neprihvatljivo. Ruska destabilizacija se širi na nove zemlje i pravce. Koriste sve alate, od mešanja u političke procese, kao u Rumuniji i Moldaviji, do narušavanja vazdušnog prostora, kao u Poljskoj, Rumuniji, a sada i u Estoniji. To nije slučajnost", istakao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

To je, kako je naveo, "sistemska ruska kampanja" protiv Evrope, NATO-a i Zapada, koja zahteva sistemski odgovor.

"Potrebne su snažne akcije - i zajedničke i svake pojedinačne zemlje", dodao je Zelenski.

Naglasio je da bi Rusija trebalo da oseća sve veći međunarodni pritisak prvenstveno kroz ekonomiju, što sankcije "najbolje omogućuju".

Istovremeno, rekao je, trebalo bi da se povećaju i ruski gubici u ratu, što se može postići zahvaljujući jakoj ukrajinskoj vojsci.

"Hvala svima koji pomažu. Evropa, Sjedinjene Države, Grupa sedam – svi moraju snažno da deluju", dodao je ukrajinski predsednik.

Prethodno je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha nazvao današnji upad tri ruska borbena aviona u estonski vazdušni prostor "još jednom eskalacijom od strane Rusije".



(Tanjug)