PUTIN NEMILOSRDAN: Satanistička crkva stavljena na listu terorističkih i ekstremističkih organizacija
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin, koji je blizak uticajnoj Ruskoj pravoslavnoj crkvi, više puta je optužio Zapad da širi "dekadentne i satanističke" vrednosti zbog tolerancije prema LGBT zajednici
Rusija je danas dodala Satanističku crkvu na listu terorističkih i ekstremističkih organizacija, čime ljudima za koje sudovi utvrde da su povezani sa tom zajednicom mogu da se izreknu visoke zatvorske kazne.
Moskva je sličan korak preduzela 2023. godine protiv LGBT zajednice, a Međunarodni satanistički pokret se sada nalazi na listi veb stranice ruske službe za praćenje finansijskih transakcija, iako organizacija sa tim nazivom formalno ne postoji.
"Utvrđeno je da je ovaj pokret zasnovan na ekstremističkoj ideologiji, mržnji i neprijateljstvu prema tradicionalnim verskim ispovestima", saopštio je ruski vrhovni tužilac.
Prema tom tekstu, "sledbenici pokreta praktikuju obrede i ritualna ubistva, ali i čine zločine protiv maloletnika".
(Vijesti)
