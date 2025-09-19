TRAMP RAZGOVARAO SA SIJEM: Jedna od glavnih tema i pitanje vezano za TikTok

AMERIČKI predsednik Donald Tramp razgovarao je danas telefonom sa kineskim kolegom Si Đinpingom o rešavanju pitanja kineske mreže TikTok i trgovini, javlja CNN, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

Foto: EPA

Kako navodi AP, razgovor Trampa i Sija upriličen je u nastojanju da se zaključi dogovor koji bi omogućio popularnoj društvenoj mreži TikTok da nastavi rad u Sjedinjenim Američkim Državama.

Poziv bi mogao da pruži naznake o mogućem sastanku dvojice lidera da bi postigli konačan sporazum o okončanju trgovinskog rata i razjasnili u kom pravcu bi odnosi između dve svetske supersile mogli da se razvijaju, navodi agencija.

Ovo je drugi Trampov razgovor sa Sijem otkako se vratio u Belu kuću i uveo izuzetno visoke carine Kini, što je pokrenulo uzajamna trgovinska ograničenja i zateglo odnose između dve najveće ekonomije sveta.

Dvojica lidera razgovarala su i u junu da bi smanjili tenzije oko kineskih ograničenja izvoza retkih zemnih elemenata, koji se koriste u svim proizvodima, od pametnih telefona do borbenih aviona.

"Razgovaram sa predsednikom Sijem, kao što znate, u petak, u vezi sa TikTokom, ali i trgovinom. I veoma smo blizu postizanja dogovora po svim tim pitanjima, " izjavio je juče Tramp.

Rekao je da je njegov odnos sa Kinom veoma dobar, ali je napomenuo da bi rat Rusije u Ukrajini mogao da se završi ako evropske zemlje uvedu više carine Kini.

Tramp nije kazao da li planira da poveća carine Pekingu zbog kupovine ruske nafte, kao što je to povećao Indiji.

(Tanjug)

