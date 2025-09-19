VI NISTE NAŠ PRIJATELJ: Orban zadao još jedan udarac - poslao pismo švedskom premijeru

MAĐARSKI premijer Viktor Orban obratio se otvorenim pismom švedskom kolegi Ulfu Kristersonu u kome je taksativno naveo zbog čega smatra da njegova vlada nije prijatelj Mađarske.

- Dragi premijeru Švedske, Švedska je naš prijatelj. Švedski narod je naš prijatelj. Ali vaša vlada nije prijatelj Mađarske - reči su kojima je Orban počeo pismo koje je objavio na društvenoj mreži Iks.

U nastavku pisma stoji i „brzi podsetnik“ na akcije švedske vlade usmerene protiv Mađarske.

- Intervenisali ste protiv Mađarske u slučaju kršenja zakona o zaštiti dece. Intervenisali ste protiv Mađarske u slučaju kršenja zakona o zaštiti suvereniteta. Glasali ste za isključivanje većine mađarskih univerziteta iz programa Erazmus i Horizont i za zamrzavanje više od polovine naših EU sredstava. Intervenisali ste protiv Mađarske na sudu kada smo osporili diskriminatornu odluku Komisije o Erazmusu/Horizontu - navodi Orban u obraćanju švedskom premijeru.

U tački 5 šef mađarske vlade podseća da Švedska kontinuirano insistira na sledećoj fazi Člana 7, dok je njihov ministar, kako kaže, čak davao ocene poput: „Moramo podići glas na dete.“

- Vaš ministar za EU ​​se zakleo da će „vršiti dodatni pritisak na Mađarsku“, samo zato što ne podržavamo pristupanje Ukrajine EU. Bili ste među vladama koje su progurale Pakt o migracijama, uprkos prethodnoj odluci Saveta koja je zahtevala jednoglasnost u vezi sa ovom veoma osetljivom temom. Ovo direktno ugrožava bezbednost Mađarske - navodi dalje mađarski premijer.

U Mađarskoj bismo ovo ponašanje nazvali mnogim imenima, ali prijateljsko svakako nije jedan od njih, naglašava Orban.

- Svaka zemlja ima svoje probleme. U Švedskoj, migracija je jedan od njih. Pa ipak, za razliku od vas, mi se ne mešamo u suverenitet ili unutrašnje poslove drugih i ne držimo predavanja drugim zemljama - međutim, nastavljamo da brinemo za vas i švedski narod. Srdačan pozdrav, Viktor - zaključio je Orban.





