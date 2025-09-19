Svet

VI NISTE NAŠ PRIJATELJ: Orban zadao još jedan udarac - poslao pismo švedskom premijeru

В.Н.

19. 09. 2025. u 12:03

MAĐARSKI premijer Viktor Orban obratio se otvorenim pismom švedskom kolegi Ulfu Kristersonu u kome je taksativno naveo zbog čega smatra da njegova vlada nije prijatelj Mađarske.

ВИ НИСТЕ НАШ ПРИЈАТЕЉ: Орбан задао још један ударац - послао писмо шведском премијеру

Foto: Profimedia

- Dragi premijeru Švedske, Švedska je naš prijatelj. Švedski narod je naš prijatelj. Ali vaša vlada nije prijatelj Mađarske - reči su kojima je Orban počeo pismo koje je objavio na društvenoj mreži Iks.

U nastavku pisma stoji i „brzi podsetnik“ na akcije švedske vlade usmerene protiv Mađarske.

- Intervenisali ste protiv Mađarske u slučaju kršenja zakona o zaštiti dece. Intervenisali ste protiv Mađarske u slučaju kršenja zakona o zaštiti suvereniteta. Glasali ste za isključivanje većine mađarskih univerziteta iz programa Erazmus i Horizont i za zamrzavanje više od polovine naših EU sredstava. Intervenisali ste protiv Mađarske na sudu kada smo osporili diskriminatornu odluku Komisije o Erazmusu/Horizontu - navodi Orban u obraćanju švedskom premijeru.

U tački 5 šef mađarske vlade podseća da Švedska kontinuirano insistira na sledećoj fazi Člana 7, dok je njihov ministar, kako kaže, čak davao ocene poput: „Moramo podići glas na dete.“

- Vaš ministar za EU ​​se zakleo da će „vršiti dodatni pritisak na Mađarsku“, samo zato što ne podržavamo pristupanje Ukrajine EU. Bili ste među vladama koje su progurale Pakt o migracijama, uprkos prethodnoj odluci Saveta koja je zahtevala jednoglasnost u vezi sa ovom veoma osetljivom temom. Ovo direktno ugrožava bezbednost Mađarske - navodi dalje mađarski premijer.

U Mađarskoj bismo ovo ponašanje nazvali mnogim imenima, ali prijateljsko svakako nije jedan od njih, naglašava Orban.

- Svaka zemlja ima svoje probleme. U Švedskoj, migracija je jedan od njih. Pa ipak, za razliku od vas, mi se ne mešamo u suverenitet ili unutrašnje poslove drugih i ne držimo predavanja drugim zemljama - međutim, nastavljamo da brinemo za vas i švedski narod. Srdačan pozdrav, Viktor - zaključio je Orban.


(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju