PRVA ŽRTVA PROTESTA U FRANCUSKOJ: Policija ubila muškarca koji ih je napao mačetom

POLICAJCI su najpre upotrebili elektrošoker, ali pošto to nije imalo efekta, ispalili su šest hitaca u pravcu napadača.

FOTO: G.Čvorović

Policajci kod francuskog grada Tulon pucali su i usmrtili muškarca koji ih je napao mačetom u blizini jednog dečjeg vrtića kod grada Tulon, preneli su danas francuski mediji.

Policajci su najpre upotrebili elektrošoker, ali pošto to nije imalo efekta, ispalili su šest hitaca u pravcu napadača, preneo je Figaro.

Pripadnici policije došli su da intervenišu nakon što je kod vrtića u departmanu Var primećen čovek naoružan mačetom. Kada su policajci hteli da ga uhapse, on ih je napao nožem, naveli su izvori u policiji i sudstvu.

Pripadnici policije su potom upotrebili elektrošoker, ali bez uspeha, nakon ćega su pucali u donji deo njegovog tela.

Ranjeni napadač je prevezen u bolnicu gde je ubrzo podlegao povredama.

On kod sebe nije imao dokumente, pa je za sada teško utvrditi njegov identitet. Incident se dogodio u blizini vrtića u mestu La Sen sir Mer kod Tulona, saopštilo je lokalno tužilaštvo, dodajući da je napadač pretio deci. Tužilaštvo je dodalo da su otvorene dve istrage koje će utvrditi sve okolnosti incidenta.

(Figaro)