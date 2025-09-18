PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas ostrvo Papua u Indoneziji, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta.
Epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara.
Potres se osetio na nešto više od 500 kilometara udaljenost od naselja Nabire u Indoneziji.
(Tanjug)
