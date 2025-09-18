Svet

PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

18. 09. 2025. u 20:55

ZEMLjOTRES jačine 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas ostrvo Papua u Indoneziji, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta.

ПРИЈАВЉЕН РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara.

Potres se osetio na nešto više od 500 kilometara udaljenost od naselja Nabire u Indoneziji.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese