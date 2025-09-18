NAPETO U FRANCUSKOJ: Dopisnik "Novosti" iz Pariza Goran Čvorović izveštava sa pariskih ulica gde su u toku demonstracije (FOTO/VIDEO)

SA nezapamćenih protesta koji su pogodili Francusku izveštava i dopisnik "Novosti" iz Pariza, Goran Čvorović.

G.Čvorović

Podsetimo, na protestima širom Francuske danas je uhapšeno najmanje 99 osoba, od čega 22 u regionu Pariza, a 33 osobe su zadržane u pritvoru, navodi se u izveštaju francuske policije. Na meti demonstranata našli su se i objekti vojne industrije.

U Lionu su povređene tri osobe, među kojima jedan novinar i jedan policajac, kada su demonstranti na policiju bacali projektile, prenosi BFM TV. Demonstranti su se u jednom trenutku okupili ispred Ministarstva ekonomije u Parizu i ušli u kompleks, ali su se brzo razišli. Dvadeset tri škole su jutros bile potpuno blokirane, a 52 su bile podvrgnute "filter blokadama", saopštilo je francusko Ministarstvo obrazovanja. .



U Marseju se okupilo oko 15.000 demonstranata, ali taj skup je završen, saopštila je policija i dodala da su demonstracije zaustavljene u blizini železničke stanice Sent Šarl.

U Nantu je policija intervenisala bar dva puta, a mnogi učesnici protesta su nosili maske, a policija je u jednom trenutku upotrebila suzavac. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je širom Francuske zabeleženo 476 akcija, uključujući 341 na javnim putevima i 135 blokada, a da je zabeleženo i 20 požara na javnim putevima, piše Parizijen.

Policija i žandarmerija su zabeležile 170 protesta u Francuskoj, uključujući 63 blokade, a zbog protesta, saobraćaj je poremećen na nekoliko linija javnog prevoza u pariskom regionu, prenosi televizija BFM.

U Francuskoj je za danas najavljeno 250 skupova povodom Dana društvene mobilizacije, a očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata širom zemlje, izveštavaju francuski mediji.

Prema procenama francuskog ministarstva unutrašnjih poslova danas se očekuje između 50.000 i 100.000 ljudi na protestima u Parizu, prenosi BFM TV.

Sindikati su najavili masovno učešće prosvetnih radnika, studenata, transportnih radnika, taksista i zaposlenih u industriji, dok će se skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede.

Prema podacima, u protestima učestvuje oko 33 odsto nastavnika osnovnih škola i zaposlenih u predškolskim ustanovama, navodi BFM.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rano jutros izvestio je o "pokušajima blokada" u pariskom regionu, posebno autobuskih depoa u Obervilijeu i Sen Deniju.

Prekidi u javnom prevozu prijavljeni su u nekoliko većih gradova širom zemlje, uključujući Lion (tramvaj, autobus), Marsej (autobus), Lil (metro, ​​tramvaj, autobus), Tuluz (metro, ​​autobus), Bordo (tramvaj, autobus), Nant (tramvaj, autobus) i Strazbur (tramvaj, autobus), navodi BFM TV.

Retajo je ranije poslao telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta.

On je posebno upozorio na potencijalne pretnje od ultralevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji "značajan rizik od narušavanja javnog reda".

Tridesetak učenika blokiralo je srednju školu "Moris Ravel" u Parizu, objavio je Figaro.

Pokušaj sabotaže vodovodne mreže sprečen je na Martiniku, saopštila je policija.

Policija je intervenisala na autobuskoj stanici u Parizu i upotrebila suzavac, navodi se.

Na prethodnom protestu, održanom 10. septembra, bilo je okupljeno skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.