Svet

NAPETO U FRANCUSKOJ: Dopisnik "Novosti" iz Pariza Goran Čvorović izveštava sa pariskih ulica gde su u toku demonstracije (FOTO/VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2025. u 17:47

SA nezapamćenih protesta koji su pogodili Francusku izveštava i dopisnik "Novosti" iz Pariza, Goran Čvorović.

НАПЕТО У ФРАНЦУСКОЈ: Дописник Новости из Париза Горан Чворовић извештава са париских улица где су у току демонстрације (ФОТО/ВИДЕО)

G.Čvorović

Podsetimo, na protestima širom Francuske danas je uhapšeno najmanje 99 osoba, od čega 22 u regionu Pariza, a 33 osobe su zadržane u pritvoru, navodi se u izveštaju francuske policije. Na meti demonstranata našli su se i objekti vojne industrije.

U Lionu su povređene tri osobe, među kojima jedan novinar i jedan policajac, kada su demonstranti na policiju bacali projektile, prenosi BFM TV. Demonstranti su se u jednom trenutku okupili ispred Ministarstva ekonomije u Parizu i ušli u kompleks, ali su se brzo razišli. Dvadeset tri škole su jutros bile potpuno blokirane, a 52 su bile podvrgnute "filter blokadama", saopštilo je francusko Ministarstvo obrazovanja. .

U Marseju se okupilo oko 15.000 demonstranata, ali taj skup je završen, saopštila je policija i dodala da su demonstracije zaustavljene u blizini železničke stanice Sent Šarl.

U Nantu je policija intervenisala bar dva puta, a mnogi učesnici protesta su nosili maske, a policija je u jednom trenutku upotrebila suzavac. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je širom Francuske zabeleženo 476 akcija, uključujući 341 na javnim putevima i 135 blokada, a da je zabeleženo i 20 požara na javnim putevima, piše Parizijen.

Policija i žandarmerija su zabeležile 170 protesta u Francuskoj, uključujući 63 blokade, a zbog protesta, saobraćaj je poremećen na nekoliko linija javnog prevoza u pariskom regionu, prenosi televizija BFM.

U Francuskoj je za danas najavljeno 250 skupova povodom Dana društvene mobilizacije, a očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata širom zemlje, izveštavaju francuski mediji.

Foto: G.Čvorović

POGLEDAJ GALERIJU

Prema procenama francuskog ministarstva unutrašnjih poslova danas se očekuje između 50.000 i 100.000 ljudi na protestima u Parizu, prenosi BFM TV.
Sindikati su najavili masovno učešće prosvetnih radnika, studenata, transportnih radnika, taksista i zaposlenih u industriji, dok će se skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede.

Prema podacima, u protestima učestvuje oko 33 odsto nastavnika osnovnih škola i zaposlenih u predškolskim ustanovama, navodi BFM.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rano jutros izvestio je o "pokušajima blokada" u pariskom regionu, posebno autobuskih depoa u Obervilijeu i Sen Deniju.

Prekidi u javnom prevozu prijavljeni su u nekoliko većih gradova širom zemlje, uključujući Lion (tramvaj, autobus), Marsej (autobus), Lil (metro, ​​tramvaj, autobus), Tuluz (metro, ​​autobus), Bordo (tramvaj, autobus), Nant (tramvaj, autobus) i Strazbur (tramvaj, autobus), navodi BFM TV.

Retajo je ranije poslao telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta.
On je posebno upozorio na potencijalne pretnje od ultralevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji "značajan rizik od narušavanja javnog reda".

Tridesetak učenika blokiralo je srednju školu "Moris Ravel" u Parizu, objavio je Figaro.
Pokušaj sabotaže vodovodne mreže sprečen je na Martiniku, saopštila je policija.
Policija je intervenisala na autobuskoj stanici u Parizu i upotrebila suzavac, navodi se.
Na prethodnom protestu, održanom 10. septembra, bilo je okupljeno skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese