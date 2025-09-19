BOLNICE U GAZI PRED ZATVARANJEM: Izraelska vojska proširuje operacije u gradu u centru palestinske enklave, dok raste broj žrtava

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) objavile su juče da proširuju svoje aktivnosti u gradu Gazi, kao i da nastavljaju sa operacijama u drugim delovima palestinske enklave. Istovremeno, Svetska zdravstvena organizacija (SZO), upozorila je da su bolnice u Gazi na ivici kolapsa zbog nove ofanzive izraelske vojske, dok su agencije UN i humanitarna organizacija Oksfam, izrazile zabrinutost zbog nestašice hrane na severu Pojasa Gaze, pošto je Izrael prošle nedelje spustio rampu na jedini aktivni granični prelaz ka tom području.

Jaki vazdušni napadi na grad Gazu nastavili su se i juče, uprkos apelima sa međunarodnih zvučnika da se ne vojne operacije ne proširuju nauštrb novih žrtava. Izraelska vojska, navela je da je od početka kopnene ofanzive, za koju procenjuje da će trajati nekoliko meseci, uništeno 25 kula u gradu Gazi.

- To su bile kule terora, koje su uništene kako bi se uklonila svaka pretnja od snajperista sa protivničke strane. Ako palestinska militantna grupa Hamas ne oslobodi taoce i ne razoruža se, Gaza će biti uništena i postati spomenik zločinima i ubicama Hamasa - poručio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac na "Iksu".

Palestinska agencija Vafa, prenela je podatak medicinskih zvaničnika da se povećao broj žrtava u Pojasu Gaze. U sredu je nastradalo 99 osoba, od kojih je 77 život izgubilo na severu enklave. Doktor Majkl Folk iz Njujorka, koji radi u bolnici Naser u Kan Junisu, istakao je da su se u poslednja tri dana dogodila dva incidenta sa masovnim žrtvama zbog ofanzive IDF.

- Ako ova kopnena ofanziva potraje mesecima, biće užasno. Čim dođe zima, videćete više oboljenja koja se prenose vodom, više respiratornih bolesti, a ljudi su već hronično neuhranjeni. Ne mogu da se zaleče. Postoperativne infekcije rana su užasne, a smrtnost je daleko veća nego u SAD - izneo je Fols uznemirujuće tvrdnje u izjavi za Ej-Bi-Si njuz.

Folk je upozorio i da u enklavi nema dovoljno mesta za život stotina hiljada Palestinaca koji su pobegli iz grada Gaze.

- Bukvalno nema mesta gde bi 350.000 izbeglica moglo da ode. U centralnoj Gazi je šatorsko naselje od Sredozemnog mora do istočne granice. Možete kupiti šator za 400 dolara, iznajmiti zemljište, a zatim nekako prehraniti porodicu, ali to je sve dok oko vas traje rat. Bolnica Naser bi trebalo da primi 300 pacijenata, a trenutno ih ima više od hiljadu.

Pola miliona dolara za rakete SAD ispalile su rakete-presretače ukupne vrednosti od oko 500 miliona dolara da bi odbranile Izrael, prvenstveno tokom junskog rata sa Iranom, pokazali su novi budžetski dokumenti Pentagona. Po informacijama časopisa "Ratna zona" i "Biznis insajdera, u jednom dokumentu se traži 498,265 miliona dolara hitne pomoći za zamenu neodređenog broja naprednih raketa-presretača sistema za odbranu na velikim visinama (THAAD), za koje se navodi da su "potrošene u znak podrške Izraelu". Izveštaji ukazuju da su SAD ispalile između 100 i 150 THAAD raketa tokom rata Izraela sa Iranom, od 13. do 24. juna.

Istovremeno, UN i humanitarna organizacija Oksfam upozorile su da se stotine hiljada ljudi suočavaju s glađu pošto je Izrael prošle nedelje zatvorio jedini aktivni granični prelaz ka tom području.

- Postoji ozbiljna zabrinutost zbog nestašice goriva i zaliha hrane u narednim danima, jer više nema nijedne direktne tačke za ulazak humanitarne pomoći na sever Gaze, a dopremanje iz južnih oblasti postaje sve teže zbog zagušenja puteva i nesigurnosti - saopštila je Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OĆA), dok je Bušra Halidi iz organizacije Oksfam izjavila da ovaj potez može predstavljati "još jednu strategiju da se stanovništvo natera da se preseli na jug".

U međuvremenu, "Tajms of Izrael" je izvestio, pozivajući se na izvore, da je bivši britanski premijer Toni Bler, po odobrenju od predsednika SAD Donalda Trampa, počeo da angažuje regionalne i međunarodne aktere oko realizacije svog predloga za osnivanje posleratnog prelaznog tela koje bi upravljalo Pojasom Gaze, dok se upravljanje ne preda Palestinskoj upravi. Blerov predlog, po neimenovanim zvaničnicima, predviđa osnivanje Međunarodne prelazne vlasti Gaze (GITA), zajedno sa nizom podređenih struktura.

- Prethodni izveštaji su povezivali Blera sa naporima usmerenim na raseljavanje Palestinaca iz Gaze, ili na izgradnju "Trampove rivijere" u Pojasu Gaze, ali stvarni predlog bivšeg britanskog premijera ne pominje te ideje i čak predviđa osnivanje "Jedinice za očuvanje imovinskih prava", čiji je cilj da se osigura da svaki dobrovoljni odlazak stanovnika Gaze ne ugrozi njihovo pravo da se vrate u enklavu, ili zadrže vlasništvo nad imovinom - naveli su zvaničnici.

Sanders: To je genocid! AMERIČKI senator Berni Sanders iz Vermonta ocenio je izraelski rat protiv Hamasa u Gazi kao "genocid", čime je postao prvi čaln Gornjeg doma SAD koji je izneo takvu optužbu protiv jevrejske države. Iako je Sanders predvodio napore u Senatu da se blokira prodaja američkih bombi i vatrenog oružja Izraelu, ranije je izbegao da opiše rat kao "genocid", optužbu koju su izraelski lideri odbacili kao "antisemitsku krvnu klevetu". Međutim, u saopštenju pod nazivom "To je genocid", Sanders je poručio da je zaključak neizbežan. - Nakon što smo ga nazvali genocidom, moramo iskoristiti svaki gram našeg uticaja da zahtevamo trenutni prekid vatre - istakao je Sanders.