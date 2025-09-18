MAKRON NA SUDU DOKAZUJE POL SVOJE SUPRUGE BRIŽIT: Francuski predsednik odgovoara na klevetu protiv desničarke Kandas Ovens

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron i njegova supruga Brižit planiraju da američkom sudu predstave fotografije i naučne dokaze kako bi dokazali da je Brižit Makron žena, saopštio je njihov advokat Tom Kler.

Foto: EPA

Advokat je za Bi-Bi-Si rekao da će francuski predsednik i njegova supruga predstaviti dokumentaciju u tužbi za klevetu koju su pokrenuli protiv desničarske influenserke Kandas Ovens, koja je promovisala svoje uverenje da je Brižit Makron rođena kao muškarac.

Kler je istakao da Brižit Makron smatra da su takve tvrdnje „neverovatno uznemirujuće“ i da su smišljene za „odvlačenje pažnje“ francuskom predsedniku.

„Ne želim da sugerišem da ga je to nekako izbacilo iz igre. Ali baš kao i svako ko žonglira između karijere i porodičnog života, kada je vaša porodica napadnuta, to vas iscrpljuje. I on nije imun na to jer je predsednik zemlje“, rekao je Kler.

On je kazao da će na sudu biti „stručnih svedočenja koja će biti naučne prirode“, kao i da je par spreman da u potpunosti dokaže „i generički i konkretno“ da su optužbe lažne.

„To je proces kojem će morati da se podvrgne na veoma javan način. Ali ona je spremna da to uradi. Čvrsto je odlučna da učini sve što je potrebno da ispravi stvari“, rekao je advokat.

Na pitanje da li će Makronovi dostavljati fotografije trudne Brižit, i kako odgaja decu, Kler je rekao da takve fotografije postoje i da će biti predstavljene na sudu gde postoje pravila i standardi.

Desničarska influenserka Kandas Ovens, koja ima milione pratilaca na društvenim mrežama, više puta je promovisala svoj stav da je Brižit Makron muškarac.

U julu, Makronovi su podneli tužbu protiv Kandas Ovens u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj se navodi da je ona „prenebregla sve verodostojne dokaze koji opovrgavaju njenu tvrdnju, u korist propagande poznatih teoretičara zavere i dokazanih klevetnika“.

