FON DER LAJEN: EU predlaže obustavljanje finansijske podrške Izraelu
EVROPSKA unija predlaže obustavu finansijske podrške Izraelu zbog sukoba u Pojasu Gaze, objavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
- Danas predlažemo... obustavu trgovinskih koncesija sa Izraelom... i obustavu bilateralne podrške Izraelu - napisala je ona na svom nalogu na društvenim mrežama.
Šefica EK je takođe napomenula da EU predlaže sankcije protiv „ekstremističkih ministara i agresivnih doseljenika“. Napominje se da ove mere ne utiču na humanitarne programe.
Portparolka Evropske komisije Paula Pinjo najavila je ranije da će EK predložiti set mera protiv Izraela 17. septembra .
