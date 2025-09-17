Svet

FON DER LAJEN: EU predlaže obustavljanje finansijske podrške Izraelu

17. 09. 2025. u 21:12

EVROPSKA unija predlaže obustavu finansijske podrške Izraelu zbog sukoba u Pojasu Gaze, objavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Danas predlažemo... obustavu trgovinskih koncesija sa Izraelom... i obustavu bilateralne podrške Izraelu - napisala je ona na svom nalogu na društvenim mrežama.

Šefica EK je takođe napomenula da EU predlaže sankcije protiv „ekstremističkih ministara i agresivnih doseljenika“. Napominje se da ove mere ne utiču na humanitarne programe.

Portparolka Evropske komisije Paula Pinjo najavila je ranije da će EK predložiti set mera protiv Izraela 17. septembra .

