Svet

NAPADNUT AMERIČKI EF-BI-AJ: Probijena sigurnosna kapija zgrade, ekipe za uklanjanje bombi izašle na lice mesta

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 09. 2025. u 16:45

RANO jutros muškarac udario je automobilom u sigurnosnu kapiju zgrade FBI u Pitsburgu, a potom izvadio američku zastavu sa zadnjeg sedišta i bacio je preko kapije pre nego što se odvezao, saopštili su zvaničnici.

НАПАДНУТ АМЕРИЧКИ ЕФ-БИ-АЈ: Пробијена сигурносна капија зграде, екипе за уклањање бомби изашле на лице места

Foto: Printskrin

Do incidenta je došlo oko 2.40 ujutro, a vlasti su u potrazi za osumnjičenim, prenosi ,,Associated Press''.

Na licu mesta prisutni su istražitelji i pripadnici specijalne jedinice za uklanjanje bombi.

Pomoćnik šefa FBI u Pitsburgu Kristofer Đordano rekao je novinarima da je na jednom od bočnih prozora automobila bila poruka.

Takođe je naveo da FBI upoznat sa identitetom osumnjičenog.

On je pre nekoliko nedelja došao u FBI kancelariju da podnese pritužbu koja nije imala mnogo smisla, rekao je Đordano.

FBI je u saopštenju naveo da se incident smatra ciljanim napadom na FBI i da nije bilo povređenih zaposlenih u agenciji.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!