NAPADNUT AMERIČKI EF-BI-AJ: Probijena sigurnosna kapija zgrade, ekipe za uklanjanje bombi izašle na lice mesta

RANO jutros muškarac udario je automobilom u sigurnosnu kapiju zgrade FBI u Pitsburgu, a potom izvadio američku zastavu sa zadnjeg sedišta i bacio je preko kapije pre nego što se odvezao, saopštili su zvaničnici.

Do incidenta je došlo oko 2.40 ujutro, a vlasti su u potrazi za osumnjičenim, prenosi ,,Associated Press''.

Na licu mesta prisutni su istražitelji i pripadnici specijalne jedinice za uklanjanje bombi.

Pomoćnik šefa FBI u Pitsburgu Kristofer Đordano rekao je novinarima da je na jednom od bočnih prozora automobila bila poruka.

Takođe je naveo da FBI upoznat sa identitetom osumnjičenog.

On je pre nekoliko nedelja došao u FBI kancelariju da podnese pritužbu koja nije imala mnogo smisla, rekao je Đordano.

FBI je u saopštenju naveo da se incident smatra ciljanim napadom na FBI i da nije bilo povređenih zaposlenih u agenciji.

