PRVE SLIKE STRAVIČNOG UBISTVA U BEČU: Srbin ubio ženu, teško ranio ćerku, pa presudio sebi? (FOTO)
NAJMANjE dve osobe su ubijene, a jedna teško povređena u pucnjavi u Beču.
Mediji prenose da je državljanin Srbije navodno ubio ženu i teško ranio ćerku, a zatim u vozilu presudio sebi. Ova informacija nije zvanično potvrđena.
Desetine automobila sa upaljenim plavim svetlima pohitale su na lice mesta. Deo oko zgrade je potpuno blokiran.
Kako pišu mediji sumnja se da je u pitanju porodično nasilje.
Svedoci su za Heute rekli da su čuli četiri hica.
Nakon što je nekoliko svedoka obavestilo policiju o pucnjavi u stanu, policajci su u dotičnoj kući pronašli beživotnu osobu, očigledno ženu.
Još jedna osoba u stanu je očigledno teško povređena jednim ili više hitaca iz vatrenog oružja. Ubrzo nakon toga, on je pronađen mrtav u automobilu sa prostrelnom ranom na glavi.
Navodno su u stanu pronađena još dva člana porodice koja nisu povređena.
Motiv zločina nije poznat.
Na društvenim mrežama kruži fotografija s lica mesta na kojoj se vidi da ispred mesta gde se odigrao jeziv zločin sve vrvi od policije.
Ubrzo nakon toga, pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom u automobilu pored pištolja.
Još uvek nije potvrđeno da je žrtva u stanu supruga navodnog počinioca, a teško povređena devojka ćerka ubijene žene.
(Telegraf)
Preporučujemo
TRI OSOBE POGINULE U PUCNjAVI U BEČU: Policija u stanu zatekla užas
16. 09. 2025. u 22:15
HITNO OBRAĆANjE DIREKTORA FBI: Pronađen ključni dokaz u slučaju ubistva Čarlija Kirka
15. 09. 2025. u 18:05
FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Ovde je ubijen Srđan ubio Igora (FOTO)
15. 09. 2025. u 17:19
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)