SUDIJA ODBACIO OPTUŽBE PROTIV LUIĐIJA MANĐIONEA: "Ne postoji dokaz da ubistvo predstavlja teroristički čin"
SUDIJA države Njujork, Gregori Karo, odbacio je optužbe za terorizam protiv Luiđija Manđionea, koji je optužen za ubistvo generalnog direktora kompanije UnitedHealthcare, Brajana Tompsona.
Sudija je naveo da ne postoji dokaz da ubistvo predstavlja teroristički čin, ali je ipak prihvatio zahtev tužilaštva da se protiv 27-godišnjeg Manđionea nastavi postupak po osnovu optužbe za ubistvo drugog stepena (delo izvršeno s namerom, ali nije bilo unapred isplanirano).
Manđione se ranije izjasnio da nije kriv po više tačaka, uključujući i ubistvo kao teroristički akt, u vezi sa ubistvom Tompsona.
Šef kompanije UnitedHealthcare ubijen je pucnjem kada je stigao na investicionu konferenciju u hotelu Hilton u Njujorku, 4. decembra 2024. godine, a Manđione je uhapšen pet dana kasnije u Altuni, Pensilvaniji.
U pisanoj odluci, sudija je naveo da, iako ovo ubistvo nije "obično ulično krivično delo", ono ipak ne ispunjava uslove za terorizam po zakonu države Njujork.
- Iako je okrivljeni očigledno izražavao neprijateljstvo prema UHC-u i zdravstvenoj industriji uopšte, iz toga ne proizilazi da mu je cilj bio da 'zastraši i prinudi civilno stanovništvo', i zapravo, nije predstavljen nijedan dokaz o takvoj nameri - napisao je sudija Karo.
Optužbe za terorizam nosile su maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.
Međutim, pored slučaja u Njujorku, Manđione se suočava i sa odvojenim federalnim optužbama za ubistvo, u kojima mu, ako bude osuđen, preti smrtna kazna,a federalni slučaj ne uključuje optužbe za terorizam.
Njegovi advokati tvrde da paralelni postupci predstavljaju pravni haos i kršenje načela "dvostruke optužbe", ali je sudija odbacio taj argument.
Dodatna pretresna ročišta u oba postupka zakazana su za decembar.
Državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je u aprilu da je zatražila od federalnih tužilaca da traže smrtnu kaznu za, kako je navela, "politički motivisan čin nasilja" i "planirano, hladnokrvno ubistvo koje je šokiralo Ameriku".
Tužilaštvo Menhetna u sudskom podnesku citiralo je delove navodnog rukopisnog dnevnika Luiđija Manjonea, kako bi podržalo optužbe za ubistvo u državi Njujork.
Prema navodima tužilaštva, u svojim zapisima Manjone je pisao o pobuni protiv "smrtonosnog, pohlepom vođenog kartela zdravstvenog osiguranja", i naveo da ubistvo direktora "pokazuje da je pohlepno kopile dobilo šta je zaslužilo".
Dodali su da dnevnik sadrži jednu jasnu poruku: "da je ubistvo Brajana Tompsona bilo namenjeno pokretanju revolucionarne promene u zdravstvenoj industriji".
