"U GAZI SE DEŠAVA GENOCID" Komisija Ujedinjenih nacija jasna u izveštaju na 72 strane
ISTRAGA Komisije Ujedinjenih nacija utvrdila je da su izraelske snage počinile genocid nad palestinskim stanovništvom u Gazi, a među odgovornima su, prema navodima komisije, i najviši izraelski lideri, uključujući premijera Benjamina Netanijahua.
U izveštaju od 72 strane, komisija je navela četiri od pet radnji koje, prema Konvenciji UN o genocidu iz 1948. godine, čine genocid: ubistva, nanošenje teških telesnih i mentalnih povreda, nametanje uslova koji dovode do uništenja populacije i mere za sprečavanje rađanja, preneo je Rojters.
„U Gazi se dešava genocid. Odgovornost leži na izraelskim vlastima na najvišim nivoima, koje su skoro dve godine sprovodile kampanju sa namerom da unište palestinski narod u Gazi“, rekla je šefica komisije Navi Pilaj, koja je i bivši sudija Međunarodnog krivičnog suda.
Izveštaj uključuje dokaze o ubistvima, blokadama humanitarne pomoći, prisilnim raseljavanjima, kao i uništavanju medicinskih ustanova, uključujući kliniku za plodnost.
Izraelska strana odbila je saradnju s komisijom, optužujući je za pristrasnost.
Izrael je i dalje suočen s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ali negira krivicu i poziva se na pravo na samoodbranu nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.
UN kao organizacija još zvanično nije upotrebila termin „genocid“ u vezi sa sukobom, ali raste pritisak međunarodne zajednice da to učini.
Prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, u ratu je do sada poginulo više od 64.000 ljudi, dok milioni pate od nestašice hrane i osnovnih sredstava za život.
Komisija je u izveštaju navela izjave izraelskih zvaničnika, Netanijahua, predsednika Isaka Hercoga i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, kao direktne dokaze genocidne namere.
Kao primer, spominje se Netanijahuovo pismo vojnicima iz novembra 2023. godine, u kojem je vojnu operaciju uporedio sa „svetim ratom potpunog uništenja“ iz Biblije.
Pilaj je izrazila nadu da će ovaj izveštaj podstaći države članice UN da zauzmu „čvršći stav i prepoznaju obim i ozbiljnost zločina“.
(Sputnjik)
Preporučujemo
BRITANCI I IZRAELCI NA "RATNOJ NOZI" Žestok sukob Starmera i Hercoga
10. 09. 2025. u 23:20
POJAVILI SE SNIMCI NA MREŽAMA: Brod Grete Tunberg pogođen dronom? (VIDEO)
09. 09. 2025. u 08:54
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)