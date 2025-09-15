TRAMP OBJASNIO: Šta ometa dijalog Putina i Zelenskog

RUSKI i ukrajinski predsednici Vladimir Putin i Vladimir Zelenski se toliko „mrze“ da to sprečava njihov dijalog, izjavio je američki predsednik Donald Tramp novinarima.

foto: Tviter

- Oni se toliko mrze da jedva mogu da razgovaraju, nisu sposobni da razgovaraju jedan sa drugim - istakao je Tramp, komentarišući mogućnost održavanja trilateralnog sastanka, na koji je ranije pozivao.

Prema Trampovim rečima, verovatno će morati sam da vodi pregovarački proces zbog odnosa koji je nastao između njegovih ruskih i ukrajinskih kolega.



Sankcije EU protiv Rusije nisu dovoljno oštre

Istovremeno, on je ocenio a bi se trilateralni samit u kojem bi učestvovali Putin i Zelenski mogao održati „relativno uskoro“.

Pored toga, Tramp je komentarisao da evropske sankcije protiv Rusije nisu dovoljno stroge, jer EU nastavlja da kupuje energetske resurse od Moskve.

- Ne želim da oni (Evropljani) kupuju naftu, a sankcije koje uvode nisu dovoljno stroge. Spreman sam da uvedem sankcije, ali će morati da pooštre svoje sankcije srazmerno onome što ja radim - rekao je Tramp novinarima.

Prethodno, sam Putin je ranije izjavio da ako je Zelenski spreman za sastanak, onda neka dođe u Moskvu. Šef kijevskog režima je odbio ovu ponudu, kontradiktorno izjavivši da je spreman za sastanak „u bilo kom formatu“.

Tramp je ranije na društvenoj mreži Istina saopštio o svojoj spremnosti da uvede ozbiljne sankcije protiv Moskve ako sve zemlje NATO-a odbiju rusku naftu. Pored toga, pozvao je alijansu da uvede carine od 50-100 odsto na robu iz Kine. Predsednik SAD tvrdi da će to igrati glavnu ulogu u okončanju ukrajinskog sukoba.

Šef Bele kuće najavio je početak priprema za sastanak predsednika Rusije i Ukrajine nakon samita sa Putinom na Aljasci 15. avgusta.

(Sputnjik)

