BOLSONARO PODVRGNUT HIRURŠKOM ZAHVATU: Konstatovani mu veliki problemi, evo u kakvom je stanju
BIVŠI brazilski predsednik Žair Bolsonaro podvrgnut je danas nizu medicinskih procedura u Braziliji, uključujući laboratorijske testove i hirurško uklanjanje kožnih lezija, saopštila je bolnica DF Star, u kojoj su obavljena ispitivanja.
U saopštenju se navodi da je Bolsonaru (70) dijagnostifikovana anemija, a lekari su pronašli rezidualne znake nedavne upale pluća izazvane bronhoaspiracijom tokom CT skeniranja grudnog koša, prenosi Rojters.
Bivši predsednik je takođe podvrgnut manjoj operaciji pod lokalnom anestezijom kako bi se uklonilo osam kožnih lezija koje se nalaze na njegovom torzu i desnoj ruci, a intervencija je završena bez komplikacija.
Bolsonaro je takođe primio intravenoznu infuziju gvožđa, saopštila je bolnica, dodajući da će patološka analiza uklonjenih kožnih lezija odrediti da li je potrebno dalje lečenje.
On se od 2018, kada je izboden nožem, suočava sa zdravstvenim problemima, a u četvrtak je osuđen na 27 godina zbog planiranja puča nakon poraza na izborima 2022. godine.
(Tanjug)
