OGLASILE SE POLJSKE ORUŽANE SNAGE: Juče nije bilo narušavanja našeg vazdušnog prostora

OPERATIVNA komanda Oružanih snaga Poljske saopštila je danas da u subotu nije bilo narušavanja vazdušnog prostora te zemlje.

"U vezi sa vojnom aktivnošću od 13. septembra 2025. godine, vezanom za pretnju povredom našeg vazdušnog prostora, obaveštavamo vas da su preduzete sve raspoložive mere kako bi se potvrdile indikacije radarskih sistema o mogućem narušavanju poljskog vazdušnog prostora. Preduzete akcije nisu potvrdile indikacije radarskih sistema, a samim tim ni narušavanje poljskog vazdušnog prostora", navela je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Komanda je naglasila da su snimci sistema mogli biti posledica preovlađujućih vremenskih uslova, ali da su zahtevali reakciju zbog prisustva objekata koji se nalaze u blizini poljske granice.

"Slična situacija dogodila se juče u Rumuniji, gde su takođe zabeležene indikacije radarskih sistema i aktiviran je sistem protivvazdušne odbrane", navedeno je u saopštenju.

Komanda je juče objavila da su, zbog pretnje od napada bespilotnih letelica u regionima Ukrajine koji se graniče sa Poljskom, započele operacije vojne avijacije u poljskom vazdušnom prostoru, u kojima učestvuju i saveznički avioni. O tome je govorio i predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, koji je potvrdio da je ruski dron uleteo u rumunski vazdušni prostor, zbog čega je Rumunija podigla borbene avione u nebo.

"Prema trenutnim podacima, dron je prodro na teritoriju Rumunije na udaljenosti od oko 10 kilometara i delovao je u vazdušnom prostoru zemlje NATO-a oko 50 minuta. Takođe, Poljska je pokrenula vojni odgovor na pretnju ruskih udarnih dronova", naveo je Zelenski na Telegramu.

