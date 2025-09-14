POSLEDNJI POZDRAV ČARLIJU KIRKU: Komemoracija zakazana za 21. septembar na stadionu Stejt Farm u Arizoni
KOMEMORACIJA povodom smrti američkog patriote Čarlija Kirka biće održana 21. septembra na stadionu Stejt Farm u Arizoni, koji ima kapacitet veći od 60.000 mesta, saopštila je organizacija "Turning Point USA".
"Turning Point USA", čiji je Kirk bio suosnivač, pozvala je javnost putem društvenih mreža da prisustvuje događaju i oda poštu njegovom, kako su naveli, "izuzetnom životu i trajnom nasleđu", prenosi danas BBC.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da će prisustvovati komemoraciji, zajedno sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom.
Arizona ima posebno značenje za Kirka, jer se tamo nalazi sedište organizacije "Turning Point USA", a u toj saveznoj državi je i živeo sa suprugom Erikom i njihovo dvoje dece, pojašnjava BBC.
Kirk (31) je ubijen vatrenim oružjem u sredu, tokom javnog govora na otvorenom na univerzitetu u Juti.
Osumnjičeni za ubistvo, Tajler Robinson, predao se policiji u četvrtak uveče i uhapšen je.
Policija je saopštila za američki Si-Bi-Es njuz da se osumnjičeni Robinson nalazi u zatvoru u okrugu Juta bez mogućnosti kaucije, te da je pod posebnim nadzorom.
Njegovo prvo pojavljivanje pred sudom očekuje se naredne sedmice, kada će mu biti i zvanično saopštene optužbe.
Nakon njegove smrti, predsednik Tramp je najavio da će Čarliju Kirku posthumno dodeliti Predsedničku medalju slobode, najviše civilno priznanje u Sjedinjenim Državama, nazvavši ga "velikanom svoje generacije i šampionom slobode".
