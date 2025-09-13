Svet

GANČEV PRIZNAO: Ukrajinske oružane snage su praktično napustile Kupjansk

UKRAJINSKE oružane snage su praktično napustile Kupjansk u Harkovskoj oblasti, a pojedinačni militanti zauzimaju dobro utvrđene položaje u gradu, izjavio je načelnik vojno-civilne administracije (VCA) regiona Vitalij Gančev.

"Naše napredne jurišne jedinice su već bile direktno u gradu, svi smo videli ovaj snimak. Momci su već bili praktično u centru Kupjanska. To ukazuje na to da su ukrajinske naoružane bande praktično napustile grad, ostale su samo na svojim određenim utvrđenim položajima, koji su dobro zaštićeni. Naravno, pokušavaju da se povuku sa naprednih položaja. Shvataju da je za njih ostanak u Kupjansku sada ravan smrti", rekao je on u emisiji televizijskog kanala Solovjev lajv.

Načelnik Harkovske vojno-državne uprave je dodao da se, prema informacijama ruskih obaveštajnih službi, u Kupjansku nalazi mnogo civila.

Gančev je ranije kazao da se jurišne grupe ruskih oružanih snaga nalaze u Kupjansku, ''samouvereno potiskujući jedinice ukrajinskih oružanih snaga sa ove teritorije''.
 

(Tanjug)

