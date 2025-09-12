DOK PROCENJUJU ČIJI SU DRONOVI ZAVRŠILI U POLJSKOJ: NATO pokreće operaciju "Istočni stražar"

NATO pokreće operaciju "Istočni stražar", koja ima za cilj jačanje odbrane njegovog istočnog krila nakon incidenta sa dronovima u Poljskoj, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute, prenosi "Gardijan".

Foto: Shutterstock

- Ova vojna aktivnost počeće u narednim danima i podrazumevaće razne savezničke resurse, uključujući Dansku, Francusku, Veliku Britaniju, Nemačku i druge - rekao je Rute na zajedničkoj konferenciji za novinare sa vrhovnim komandantom NATO-a za Evropu Aleksusom Grinkevičem.

Prema Ruteovim rečima, operacija će uključivati i "elemente usmerene na rešavanje posebnih zadataka vezanih za upotrebu dronova".

On je istakao da se odbranom istočnog krila NATO-a brani cela Alijansa.

Rute nije dao direktan odgovor na pitanje koja zemlja stoji iza incidenta sa dronovima u Poljskoj.

- Trenutno još uvek procenjujemo. S jedne strane, mislim da je pitanje ko stoji iza ovoga značajno, ali s druge strane, nije toliko značajno, jer nije bitno da li je to urađeno namerno. U svakom slučaju je bilo nepažljivo i to su bili ruski dronovi - konstatovao je on.

Vrhovni komandant NATO-a za Evropu Aleksus Grinkevič je istakao da će operacija "Istočna straža" početi večeras, i da će pokrivati ceo istočni bok alijanse od dalekog severa do Crnog i Sredozemnog mora.

Operacija će podrazumevati razmeštanje dodatnih borbenih aviona iz Francuske, Nemačke i Danske.

Premijer Poljske Donald Tusk je izjavio da su iznad Poljske oboreni dronovi koji su predstavljali opasnost i da smatra da su bili ruski, ali nije izneo nikakve dokaze za to. Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski ponovio je danas u Kijevu da su uvereni da su to bili ruski dronovi.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je ranije da nije upoznat ni sa kakvim zahtevima za kontakt od strane poljskog rukovodstva upućenih Kremlju. Takođe je napomenuo da rukovodstvo EU i NATO svakodnevno optužuje Rusiju za provokacije, ne pokušavajući da pruži argumente.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da tokom masovnog udara ruskih oružanih snaga na preduzeća ukrajinske odbrambene industrije u noći 10. septembra nisu bili planirani ciljevi za uništenje na poljskoj teritoriji. Oni su dodali u saopštenju da je resor spreman da održi konsultacije sa poljskim kolegama u vezi sa dronovima koji su navodno prešli granicu.

Načelnik Generalštaba i prvi zamenik ministra odbrane Belorusije, general-major Pavel Muravejko, izvestio je da je Belorusija noću obavestila Poljsku i Litvaniju o dronovima koji se približavaju njihovim granicama, a Varšava je upozorila Minsk na dronove sa teritorije Ukrajine.

Severnoatlantska alijansa ne smatra da je incident predstavljao napad.

(RT)