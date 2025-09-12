"UVERENA SAM" Zaharova: SAD mogu podstaći Kijev da okonča sukob
ADMINISTRACIJA Sjedinjenih Američkih Država može ohrabriti Kijev da okonča sukob i vrati se odredbama deklaracije o suverenitetu, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Uverena sam da sadašnja američka administracija ima sve mogućnosti da podstakne takozvano ukrajinsko rukovodstvo da okonča sukob, eliminiše osnovne uzroke njegovog nastanka i vrati se poreklu sopstvene državnosti - rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenosi RIA novosti.
Ona je naglasila da su "najbolje garancije bezbednosti Ukrajine obnavljanje njenog neutralnog, vanblokovskog, nenuklearnog statusa, što je zabeleženo u deklaraciji o njenom državnom suverenitetu iz 1990. godine".
(Tanjug)
