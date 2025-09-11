Svet

"NIJEDNA PUŠKA NE MOŽE ZAUSTAVITI IDEJU, NIJEDAN METAK NE MOŽE UĆUTKATI NAROD" Dodik o ubistvu Trampovog saradnika

В.Н.

11. 09. 2025. u 20:25

PATRIOTE su mete širom sveta i Čarli Kirk je ubijen jer je bio patriota koji je govorio ono što misli i oseća, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

НИЈЕДНА ПУШКА НЕ МОЖЕ ЗАУСТАВИТИ ИДЕЈУ, НИЈЕДАН МЕТАК НЕ МОЖЕ УЋУТКАТИ НАРОД Додик о убиству Трамповог сарадника

FOTO: AP/Tanjug

- Nijedna puška ne može zaustaviti ideju, nijedan metak ne može ućutkati narod. Zato stojimo uz sve koji veruju u slobodu i demokratsko pravo naroda da odlučuje o svojoj budućnosti - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Čarli Kirk, konzervativni aktivista i saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, podlegao je sinoć povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima na Univerzitetu Juta Veli.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ORBAN NA UDARU: Brisel zaustavio rusko finansiranje nuklearke
Svet

0 0

ORBAN NA UDARU: Brisel zaustavio rusko finansiranje nuklearke

ODLUKA Suda u EU da poništi dozvolu EK kojom se odobrava da izgradnju dva nuklearna reaktora u mađarskoj elektrani „Pakš 2“ finansira ruska kompanija je čisto politička i predstavlja poslednji trzaj evropske birokratije da kazni Rusiju, ali i neka vrsta opomene mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, smatra stručnjak za energetiku Jelica Putniković.

11. 09. 2025. u 22:42

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!