"NIJEDNA PUŠKA NE MOŽE ZAUSTAVITI IDEJU, NIJEDAN METAK NE MOŽE UĆUTKATI NAROD" Dodik o ubistvu Trampovog saradnika

PATRIOTE su mete širom sveta i Čarli Kirk je ubijen jer je bio patriota koji je govorio ono što misli i oseća, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

FOTO: AP/Tanjug

- Nijedna puška ne može zaustaviti ideju, nijedan metak ne može ućutkati narod. Zato stojimo uz sve koji veruju u slobodu i demokratsko pravo naroda da odlučuje o svojoj budućnosti - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

➡️ Across the world, patriots are being targeted. Charlie Kirk was murdered for being a patriot—for speaking his mind and standing firm in his beliefs.



No rifle can extinguish an idea, and no bullet can silence the people. That is why we stand resolutely with all who uphold the… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 11, 2025

Čarli Kirk, konzervativni aktivista i saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, podlegao je sinoć povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima na Univerzitetu Juta Veli.