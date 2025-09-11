"NIJEDNA PUŠKA NE MOŽE ZAUSTAVITI IDEJU, NIJEDAN METAK NE MOŽE UĆUTKATI NAROD" Dodik o ubistvu Trampovog saradnika
PATRIOTE su mete širom sveta i Čarli Kirk je ubijen jer je bio patriota koji je govorio ono što misli i oseća, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.
- Nijedna puška ne može zaustaviti ideju, nijedan metak ne može ućutkati narod. Zato stojimo uz sve koji veruju u slobodu i demokratsko pravo naroda da odlučuje o svojoj budućnosti - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Čarli Kirk, konzervativni aktivista i saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, podlegao je sinoć povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima na Univerzitetu Juta Veli.
Preporučujemo
KO JE UBIO AMERIČKOG PATRIOTU? Policija objavila fotografiju osumnjičenog
11. 09. 2025. u 19:34
OMOGUĆAVA PRECIZNE POGOTKE NA VELIKIM DALjINAMA: Kakvom je puškom ubijen Čarli Kirk?
11. 09. 2025. u 17:00
TRAMP ĆE POSTHUMNO ODLIKOVATI ČARLIJA KIRKA: Predsednička medalja slobode velikom patrioti
11. 09. 2025. u 16:36
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)