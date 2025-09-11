FBI IMA SLIKE I SNIMAK UBICE ČARLIJA KIRKA: Radi se o mladiću studentskog uzrasta, zato se lako uklopio u kampus (VIDEO)
POLICIJA i FBI uspeli su da prate kretanje osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka i pronašli su oružje za koje se sumnja da je korišćeno za ubistvo Kirka, saopštili su pripadnici američkih snaga bezbednosti na konferenciji za medije.
- Locirali smo nekoliko sumnjivih ljudi, ali se ispostavilo da nisu krivi. Ipak, oni su se suočili sa pretnjama. Molimo javnost da bude pažljiva. Oni nisu osumnjičeni, ne zaslužuju uznemiravanje.
Ubica skočio sa zgrade, FBI ima snimke
Međutim, uspeli smo da pratimo kretanje osumnjičenog. Stigao je u kampus, pratili smo ga stepenicama na krov. Posle pucnjave smo mu pratili ketanje, kada je skočio sa zgrade i pobegao iz kampusa. Istražitelji su češljali taj komšiluk. Imamo dobre snimke osumnjičenog, ali nećemo to pustiti zasad. Ako ne uspemo da ga lociramo, onda ćemo dati snimak medijima i tražiti pomoć javnosti - rekao je komesar iz Jute Bo Mejson o ubistvu Čarlija Kirka.
FBI je pronašao oružje kojim je izvršen zločin, u šumovitom području kojim je osumnjičeni pobegao. U pitanju je puška.
Nađeno oružje, osumnjičeni ostavio otiske
Istražitelji su našli i:
- Otisak dlana osumnjičenog
- Otiske podlaktice za analizu
Komesar Mejson je rekao i da je osumnjičeni "izgleda kao da je studentskog uzrasta", zbog čega se navodno dobro uklopio u kampusu.
Iz FBI-ja navode da znaju kako osumnjičeni izgleda: tvrde da imaju njegove fotografije, znaju da je muškog pola, ali ne znaju koliko daleko je pobegao.
(Blic)
