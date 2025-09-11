(UZNEMIRUJUĆE) JEZIVI NECENZURISANI SNIMAK UBISTVA ČARLIJA KIRKA: Metak pogađa Trampovog saradnika u vrat (VIDEO)
SARADNIK američkog predsednika Donalda Trampa, Čarli Kirk koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.
Društvene mreže obišao je i necenzurisan snimak ubistva Čarlija Kirka, koji možete pogledati klikom OVDE.
Usporeni snimak pogledajte OVDE.
Policija i dalje traga za ubicom Kirka.
Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad.
