KIM DŽU E U PEKINGU: "Učvrstila je status naslednika svog oca"

ĆERKA severnokorejskog lidera Kim Džong Una, Džu E, učvrstila je status naslednika svog oca tokom nedavnog putovanja u Kinu, saopštila je u danas južnokorejska obaveštajna agencija (NIS).

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File

Džu E, za koju se veruje da je u ranim tinejdžerskim godinama, ostala je u severnokorejskoj ambasadi i izbegavala je medijsku izloženost tokom putovanja, ali je uspela da obezbedi dovoljno pažnje neophodne da učvrsti svoju poziciju, rekli su južnokrejski poslanici posle brifinga NIS-a.

NIS je takođe procenio da Kim nema većih zdravstvenih problema, napominjući da mu je otkucaj srca i krvni pritisak ostali u normalnim granicama, prenosi Jonhap.

Severnokorejski državni mediji su prikazali kako Džu-e prati Kima na putovanju u Pekingu prošle nedelje kako bi prisustvovala vojnoj paradi, što je dodatno podstaklo spekulacije da bi ona mogla biti sledeća liderka Severne Koreje.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja