EKSTREMISTI SLAVE UBISTVO ČARLI KIRKA: Antifa ludilo isplivalo iz bolesnika (VIDEO)
NA društvenim mrežama kruže jezivi snimci slavlja ubistva bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, koji dele snimke seirenja zbog ovog bezumnog čina.
Kako sve izgleda pogledajte u video snimku Raše tudej:
Kirk je ranije pričao da mu prete pristalice Antife.
Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je politički aktivista i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.
