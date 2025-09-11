Svet

EKSTREMISTI SLAVE UBISTVO ČARLI KIRKA: Antifa ludilo isplivalo iz bolesnika (VIDEO)

Novosti online

11. 09. 2025. u 00:05

NA društvenim mrežama kruže jezivi snimci slavlja ubistva bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, koji dele snimke seirenja zbog ovog bezumnog čina.

ЕКСТРЕМИСТИ СЛАВЕ УБИСТВО ЧАРЛИ КИРКА: Антифа лудило испливало из болесника (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Turning Point USA

Kako sve izgleda pogledajte u video snimku Raše tudej:

Kirk je ranije pričao da mu prete pristalice Antife.

Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je politički aktivista i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice

SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice