PRETILI SU MU SMRĆU: Čarli Kirk upozoravao na opasnosti pokreta Antifa i govorio o tome šta sve proživljava (VIDEO)
POLITIČKI aktivista Čarli Kirk, koji je danas ubijen u Juti, upozoravao je da mu prećeno od strane terorističkog Atifa pokreta.
- Kada ljudi prestanu da pričaju, tada dolazi do nasilja, tada dolazi do građanskog rata - upozoravao je Čarli.
On je rekao da su ga napadale pristalice Antife, da su ga izbacivali iz restorana, da su mu pretili smrću i da su ga javno napadali.
Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je politički aktivista i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.
