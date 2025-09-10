PRETILI SU MU SMRĆU: Čarli Kirk upozoravao na opasnosti pokreta Antifa i govorio o tome šta sve proživljava (VIDEO)

POLITIČKI aktivista Čarli Kirk, koji je danas ubijen u Juti, upozoravao je da mu prećeno od strane terorističkog Atifa pokreta.

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Kada ljudi prestanu da pričaju, tada dolazi do nasilja, tada dolazi do građanskog rata - upozoravao je Čarli.

On je rekao da su ga napadale pristalice Antife, da su ga izbacivali iz restorana, da su mu pretili smrću i da su ga javno napadali.

I saw this video this morning on my feed and I think it so eloquently explains what Charlie Kirk was put on this earth to do.



“When people stop talking, that’s when you get violence, that is when civil war happens” pic.twitter.com/ZNqp7qMQcC — Chloe Cole ⭐️ (@ChoooCole) September 10, 2025

Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je politički aktivista i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.