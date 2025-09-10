Svet

PRETILI SU MU SMRĆU: Čarli Kirk upozoravao na opasnosti pokreta Antifa i govorio o tome šta sve proživljava (VIDEO)

10. 09. 2025. u 23:39

POLITIČKI aktivista Čarli Kirk, koji je danas ubijen u Juti, upozoravao je da mu prećeno od strane terorističkog Atifa pokreta.

ПРЕТИЛИ СУ МУ СМРЋУ: Чарли Кирк упозоравао на опасности покрета Антифа и говорио о томе шта све проживљава (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Kada ljudi prestanu da pričaju, tada dolazi do nasilja, tada dolazi do građanskog rata - upozoravao je Čarli.

On je rekao da su ga napadale pristalice Antife, da su ga izbacivali iz restorana, da su mu pretili smrću i da su ga javno napadali.

Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je politički aktivista i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.

