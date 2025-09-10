BRITANCI I IZRAELCI NA "RATNOJ NOZI" Žestok sukob Starmera i Hercoga

IZRAELSKI predsednik Isak Hercog izjavio je danas da se sukobio sa britanskim premijerom Kirom Starmerom tokom, kako je ocenio "teškog" sastanka u Dauning stritu.

- Rečene su stvari koje su bile oštre i snažne, i jasno je da možemo da se raspravljamo, jer kada se saveznici sastanu, mogu da se raspravljaju. Obe (zemlje) su demokratije - rekao je Hercog na događaju u Kraljevskom institutu za međunarodne poslove u Londonu, prenosi Rojters.

Hercog je kazao da su koren neslaganja predstavljali Starmerov plan za priznanje palestinske državnosti, kao i njegovi stavovi o humanitarnoj pomoći u Gazi i dodao je da je pozvao britansku vladu da preduzme misiju utvrđivanja činjenica u Izraelu.

U saopštenju Starmerovog kabineta se navodi da je britanski premijer tokom sastanka u Londonu ponovio Hercogu svoju "ogromnu zabrinutost" zbog Gaze, i da je pozvao Izrael da promeni kurs, prenosi Tajms of Izrael.

Prema saopštenju, Starmer je rekao Hercogu da Izrael "mora da zaustavi dalje pogoršanje veštački izazvane gladi tako što će dozvoliti ulazak pomoći i obustaviti svoje ofanzivne operacije".

Starmer je takođe rekao Hercogu da su Velika Britanija i Izrael dugogodišnji saveznici i da će "nastaviti svoj rad na obezbeđivanju trajnog mira i bolje budućnosti za izraelski i palestinski narod", navodi se u saopštenju.

Pre početka sastanka Starmer i Hercog su se kratko i bez osmeha rukovali na stepenicama premijerovog kbineta u Dauning stritu, pre nego što su ušli u zgradu. Starmer je se u ponedeljak sastao sa predsednikom Palestinske uprave Mahmudom Abasom, a dvojica lidera su se složili da palestinska militantna grupa Hamas "neće imati apsolutno nikakvu ulogu" u budućem upravljanju palestinskom državom.

Velika Britanija je obećala da će priznati palestinsku državu pre Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kasnije ovog meseca, osim ako Izrael ne ispuni četiri uslova, uključujući okončanje rata u Gazi i omogućavanje veće pomoći palestinskoj enklavi.

